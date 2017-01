El ministro lamentó las diferencias entre Ayuntamiento y Principado

Las claras discrepancias entre Ayuntamiento y Principado en torno a cuestiones esenciales como la ubicación de la futura estación intermodal hacen del proyecto de integración ferroviaria de Gijón un caso excepcional con respecto a otros planes similares en los que se trabaja en otras ciudades, también bajo la fórmula de una sociedad conjunta con representación de las administraciones central, autonómica y municipal. Así lo reconoció el sábado el propio ministro tras su primer encuentro a tres bandas sobre el plan de vías. «No se nos escapa a nadie que en estos momentos hay posiciones diferentes tanto por parte del Ayuntamiento como del Principado», lamentó.

Íñigo de la Serna reconoció ante los medios que «lo deseable sería que hubiera acuerdo» entre las tres administraciones «y como ministro es lo que me gustaría». Añadió que lo habitual en este tipo de actuaciones es precisamente trabajar en torno a un proyecto que tenga el apoyo compartido de todas las partes. «Ese es el escenario casi unánime en el que nos movemos en el conjunto de las sociedades de integración ferroviaria». No obstante, una vez que en Gijón no se da esa situación ideal «sí creo que debe haber un interés común por avanzar en un proyecto en el que tengamos claro su objetivo, que es beneficiar a todos los asturianos con una propuesta que sí podamos llevar a cabo».

En la última reunión del consejo de administración de Gijón al Norte, celebrada hace ya diez meses, los votos de los representantes del Ministerio de Fomento y del gobierno municipal permitieron aprobar un cambio de ubicación de la futura estación, desde la zona de Moreda hasta el entorno del Museo del Ferrocarril, en concreto al punto de extracción de la tuneladora que excavó el túnel del metrotrén. El PSOE ha sido muy crítico con esta decisión y el sábado, tras la reunión entre las tres administraciones, la consejera Belén Fernández incidió en la conveniencia de recuperar el planteamiento inicial, con la estación intermodal en Moreda. El gobierno regional alega que esa opción garantizaría igualmente la centralidad a través de la estación del metrotrén en la plaza de Europa, permitiría más ingresos por plusvalías y agilizaría los plazos, al no tener que redactar un nuevo proyecto.

Una solución singular

El ministro también destacó la singularidad de la solución propuesta por su departamento para avanzar en el plan de vías. En base a lo que determine un estudio económico-financiero, que se presentará en la próxima reunión de Gijón al Norte, De la Serna dejó abierta la posibilidad de hacer aportaciones adicionales al dinero que se obtenga por la venta de los suelos. «Esta no es la situación general que se da en los procesos de integración ferroviaria. En otros las actuaciones se fían únicamente a la generación de ingresos. Y créanme que conozco algunos casos. Pero aquí entendemos que puede haber limitaciones de cara a cubrir la totalidad de la inversión y entendemos que probablemente será necesario adoptar otros compromisos económicos».