La moda de la segunda mano llega al ajuar de los más pequeños

Las tiendas de segunda mano comienzan a asentarse y a reivindicar su propio espacio en Asturias. Mientras que en Inglaterra y en Estados Unidos este tipo de establecimientos ya cuajaron hace años, en nuestro país todavía hay pocos que se hagan eco entre los paseantes. Una moda que, sin embargo, se ha consolidado en Gijón con la apertura de varios comercios. La crisis económica ha obligado a que muchos se preocupen más que nunca por la cuenta corriente. Sobre todo, si se trata de productos destinados a los más pequeños, quienes en poco tiempo convierten en obsoletos los trajes, juguetes o accesorios debido a su continuo crecimiento.

Ropa, cunas, bañeras, sillitas de coche, andadores, calienta biberones... Los artilugios que forman parte del día a día de un recién nacido son todo un mundo. Algunos semi nuevos y otros a estrenar, están dentro de la colección de artículos que vende Inmaculada Álvarez en su tienda Baby Kit, ubicada en el número 67 de Marqués de Casa Valdés. «La gente nos trae los objetos y los deja aquí en depósito. Y si no lo vendemos, lo devolvemos a su dueño. En el caso de que no lo quieran, lo donamos», explica. Estas tiendas son una buena opción tanto para comprar lo que necesitan padres, familiares y amigos, como para vender aquellas cosas que da pena tirar porque están prácticamente nuevas o, incluso, sin estrenar.

Existe una gran diferencia de precio entre los productos de segunda mano y los nuevos. Por ejemplo, «un vestido de 80 euros lo puedes encontrar por 20», afirma Inmaculada. Y eso, asegura, «le llama mucho la atención a la gente porque son prendas casi nuevas». Baby Kit abrió hace tres años y, aunque «se mueve menos de lo que quisiéramos, funciona bastante bien. La gente joven es la que mejor entra por este tipo de tiendas, pues los mayores todavía no cambiaron el chip respecto a los productos de segunda mano», lamenta.

Del mismo modo piensa Marcos Baragaño, encargado de +Bebés, en el número 15 de la calle Sagrado Corazón. Fue la primera tienda de este tipo en la ciudad. «En Gijón todavía da un poco de vergüenza comprar cosas de segunda mano para los niños», explica. «La gente joven es la que más viene a comprar. Creo que los mayores tienen la mente más cerrada, pero luego no les da vergüenza que un amigo le preste las cosas», señala. Baragaño comenzó a pergeñar su idea hace cinco años, cuando tuvo a su hija y las únicas tiendas de segunda mano que encontraba estaban en internet. «No podía ver ni tocar los productos y, claro, no es lo mismo. A mí me ha pasado eso de comprar cosas y que cuando llegan a casa no tengan nada que ver», recalca. Al igual que él, hay muchos otros con esta misma inquietud, pues las compras por internet «no siempre son del todo fiables».

La crisis económica

El propietario de +Bebés también señala a la crisis económica como una de las razones principales que le llevaron a buscar otras alternativas a las tiendas especializadas, ya que «cada vez tenemos menos dinero y cada vez queremos comprar más cosas».

Noelia Gabarri, de la tienda Paz y sus cositas, ubicada en el número 40 de la avenida de las Industrias, también apoya esta postura. «Si miramos al resto de Europa, estamos muy atrasados, pues en los países vecinos tienes tiendas de segunda mano de prácticamente todo». En España, lamenta, «todavía da vergüenza». Así pues, cree que «la crisis económica vino muy bien para este tipo de negocios, porque ya no solo la gente de clase baja los frecuenta, también funcionan con la clase media». La de ella lleva abierta desde abril del pasado año y, de momento, «va muy bien». Aunque tiene un público muy diverso, es frecuentada sobre todo por parejas de «unos treinta años» y por las abuelas que se adelantan a las estaciones y ocasiones especiales como Navidad para tener la casa bien acomodada.

Como resumen, la vendedora indica que «la primera compra para un bebé con su cuna, carrito, andador, juguetes y ropa la puedes hacer por solo mil euros». Haga sus propias cuentas.