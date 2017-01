Moriyón lamenta la «falta de concreción» de Fomento en el plan de vías

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha lamentado hoy la "absoluta falta de concreción" del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el proyecto de integración ferroviaria de la ciudad. En declaraciones a los periodistas tras el acto Fórum El Comercio "Puertos del Norte", la regidora ha afirmado que no ha concretado fechas "ni para realizar el estudio de viabilidad económica ni para presentarlo", lo que imposibilita la convocatoria de un consejo de administración de Gijón al Norte y, por lo tanto, un acuerdo presupuestario. "Si todo esto no se produce, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, si los hubiera, no figurará ninguna partida para el Plan de Vías de Gijón", ha señalado la alcaldesa, quien ha manifestado que la ciudad está "nuevamente en un punto de espera".

No obstante, Moriyón ha destacado, entre los aspectos positivos de la visita del titular de Fomento, "la prontitud" con la que ha acudido al Ayuntamiento de Gijón, su compromiso con la centralidad de la estación intermodal en el ámbito del Museo del Ferrocarril y que "por fin se reconoce que sólo con las plusvalías no se puede llevar a cabo este proyecto".

Por otro lado, respecto al equipo científico del Jardín Botánico, recientemente cesado, la alcaldesa ha manifestado que será la Universidad de Oviedo la que designe a los nuevos miembros.