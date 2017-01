La oposición critica la falta de compromisos concretos de Fomento con el plan de vías

Decepción. Es la sensación que ha dejado en la oposición municipal la visita a la ciudad del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. En todos salvo en el PP, que define su paso por Gijón como una muestra del compromiso del Gobierno nacional con el plan de vías, pero «desde un punto de vista serio, riguroso y muy realista». La visión contrasta con la del grueso de grupos municipales, que echaron en falta tras la reunión de De la Serna con Ayuntamiento y Principado una mayor concreción sobre el futuro inmediato de la integración ferroviaria, más allá del estudio económico-financiero comprometido el sábado.

«Ha venido como un turista que quiere conocer la ciudad más que como un ministro que viene a dar soluciones», lamentó el portavoz socialista y consejero de Gijón al Norte, José María Pérez, quien cree que el encuentro entre las tres administraciones no ha servido «para aportar novedades a la situación ni ninguna propuesta» para avanzar. «No ha traído ni respuestas sobre lo que han hecho en el último año, ni proyecto de estación, ni plazos para su ejecución, ni ideas sobre cómo financiar el déficit que su antecesora en el cargo ya había anunciado», criticó.

El PSOE asegura que Ana Pastor «ya reconoció en su última visita a Gijón que las plusvalías no serían suficientes para financiar el plan de vías e incluso había aportado cantidades concretas sobre las aportaciones que se necesitarían». En este sentido, Pérez pidió ayer tanto al Ayuntamiento como al ministerio «que dejen de perder el tiempo y de retrasar más la estación y la conexión con el túnel». Lamentó «la indolencia del gobierno de Carmen Moriyón, que el jueves fingía exigir actuaciones y el sábado asumía resignadamente que Fomento ni ha hecho ni compromete nada» y acusó a Foro de «darle al PP la excusa perfecta para no invertir ni un euro en el plan de vías, al plantear desplazar doscientos metros la estación intermodal. El ministro demostró que han aprovechado bien la coartada que les dieron y que hizo que todo siga en el mismo estado que cuando el PP ganó las elecciones en 2011».

«Que se lo expliquen a la FAV»

David Alonso, concejal de Xixón Sí Puede y también representante municipal en el consejo de administración de Gijón al Norte, consideró «fuera de lugar decir ahora, después de quince años, que vamos a estudiar la viabilidad económica del plan de vías. Es para echarse las manos a la cabeza». Apuntó que al encuentro del ministro con el Ayuntamiento y el Principado debía haberse invitado también a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), en representación de la plataforma ciudadana en defensa del plan de vías. «Que le digan a la cara a los vecinos que van a estudiar otra vez todo el proyecto. Y que se lo expliquen», afeó a las tres administraciones.

Alonso se mostró muy crítico con las declaraciones realizadas tras la reunión tanto por De la Serna como por la consejera de Fomento, Belén Fernández, y el concejal de Urbanismo, Fernando Couto. «Estamos un poco hartos de mantener el tipo y no decir muchas cosas que pensamos sobre todo esto, en aras a mantener el consenso. Pero luego cada uno sale con su película y con unas historias que ya tienen cansados a los gijoneses», lamentó.

«Ninguna acción»

Para el portavoz de IU, Aurelio Martín, «lo único claro de la visita es que el ministro ha venido a reconocer que su antecesora en el cargo nos engañaba con planes de financiación que no eran ciertos, algo de lo que algunos llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo». El concejal recordó cómo en las últimas reuniones del consejo de Gijón al Norte «decían que las parcelas se podían vender y que había gente interesada en esos grandes lotes de terreno, a pesar de que muchos sabíamos ya que los números no salían y que las plusvalías de las que se hablaba eran más propias de otra etapa económica». Ahora, a tenor de lo manifestado por el ministro, «reconocen que aquello no era realista».

Pese a este cambio, Martín cree que la visita ministerial «ha sido totalmente frustrante y decepcionante, porque no ha dejado ni un solo compromiso, ni un solo plazo, ni un solo hecho que nos permita decir que vino a resolver la situación del plan de vías. Han sido buenas palabras, pero ninguna buena acción. Y deja además muchos interrogantes abiertos».

José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, cree «importante» que De la Serna se haya desplazado a la ciudad para conocer de primera mano el estado del proyecto de integración ferroviaria y aseguró «ver con alegría» su compromiso de construir la estación «lo más céntrica posible», así como que haya reconocido «de una vez que con las plusvalías no se va a poder pagar toda la obra». Consideró, no obstante, que «para este viaje no hacían falta estas alforjas» y lamentó que «todo vuelva a empezar de cero, al albur de lo que diga el informe económico-financiero que nos anunció. Esto parece 'El día de la marmota', y siguen sin concretar plazos».

Desde la FAV su presidente, Adrián Arias, ve «positivo que el ministerio asuma que con las plusvalías el proyecto no puede ejecutarse», aunque recuerda que «eso lo sabíamos ya hace quince años». Pide que ahora lo manifestado por De la Serna con respecto a la inversión que puede llegar desde Fomento «se vea corroborado con hechos y se plasme en los presupuestos del Estado». Lamentó por otra parte el «debate ficticio» abierto entre las administraciones con respecto a la centralidad y remarcó que «lo que quieren los vecinos es que las vías vayan soterradas y que haya intermodalidad, para garantizar una movilidad con transporte público digna». Finalmente destacó el papel que en su opinión ha jugado «la presión vecinal» a la hora de que el ministro decidiera visitar Gijón. «El trabajo del movimiento ciudadano da sus frutos», concluyó.

«No vende humo»

La visión más positiva del paso de De la Serna por la ciudad la dio el portavoz del PP, Mariano Marín, quien destacó que el ministro «no vino a improvisar ni a hacerse solo una foto, sino a trabajar de verdad en torno a una propuesta seria y realista. Todos sabemos cuál es la situación actual del mercado y no vamos a vender humo». Señaló que Fomento «mantiene vivo el plan de vías, respetando los tres pilares de centralidad, intermodalidad y aprovechamiento de lo ya realizado».