La sidra, cuestión resbaladiza

Escanciadores eléctricos, absorbentes artificiales, sacos de sal gorda y modernos 'nomechisques' -barreños que evitan que la sidra salpique- son solo algunas alternativas que desde hace tiempo se utilizan en las sidrerías para evitar que el suelo quede empapado de la bebida estandarte de Asturias. Aún así, la tradición asturiana de tirar el poso al suelo a veces impide que en los locales no haya ni una gota de esta bebida por la superficie. El reciente fallo de la Audiencia Provincial de Asturias que rechaza indemnizar a una mujer que resbaló y cayó al suelo en una sidrería ha abierto el debate sobre la seguridad en estos establecimientos. Para el tribunal no hay duda. Los magistrados desestimaron el recurso presentado por la clienta porque, en las sidrerías, «no es imprevisible que el suelo esté mojado».

Ayer, tras conocer por EL COMERCIO el contenido de la sentencia, las reacciones entre hosteleros y clientes no se hicieron esperar. «Es una decisión complicada. Creo que un resbalón y su indemnización puede servir como inicio de la picaresca en busca de la caída para cobrar. Así que pienso que se ha hecho lo correcto», explicó de forma rotunda el gijonés Pablo Requejo, cliente habitual de distintos chigres de la ciudad. De la misma forma piensa el joven Rubén González: «Es difícil posicionarse porque sabemos lo que es una sidrería... La gente echa la sidra al suelo y es muy fácil caerse, por lo que el hostelero no tiene culpa de que alguien resbale. La sentencia es justa», anotó.

La posibilidad de caer en una sidrería podría no ser tan descabellada. «Puedes tropezar en la misma entrada del local, caerte de la silla cuando te levantas o en un momento de despiste... Son accidentes que pueden pasar tanto en una sidrería como en una cafetería o tienda», añadió el gijonés Alejandro Menéndez, mientras tomaba un culín en la sidrería El Requexu.

No comparte este planteamiento la mujer que denunció los hechos, pues echó la culpa del resbalón a que las escaleras por las que subía cuando regresaba del aseo estaban «mojadas y con serrín». La mujer sufrió lesiones por las que precisó de asistencia sanitaria. No obstante, los testigos a los que tomó declaración el juez negaron la existencia de agua o humedad en la escalera y la amiga que acompañaba a la accidentada el día de autos «tampoco pudo precisar si existía agua o serrín en la escalera, lo único que al quitarle el zapato a la amiga vio que había restos de serrín», recoge el fallo judicial. Unos restos que provenían de la limpieza nocturna que se hace en el local, pues se utiliza este material para quitar la humedad y la suciedad de forma más rápida. Desde hace varios años, existe una normativa de Sanidad que prohibe echar serrín al suelo en los bares por razones higiénicas.

«No somos vigilantes»

«Las personas que van a las sidrerías saben que se pueden encontrar humedades. Estoy totalmente de acuerdo con la sentencia. No se pueden exagerar las cosas. ¿Qué se hace en las sidrerías? Escanciar. Por otro lado, yo era partidario del serrín, pero bueno, está prohibido. Aún así, podrían poner carteles de señalización para evitar cosas como éstas», explicó Enrique Tuya, coordinador del Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias. Una idea que comparte Tino Alonso, de la sidrería La Volanta: «Para que no ocurran estos percances creo que se debería poner un cartel de precaución para avisar que está mojado el suelo. Aún así, cuando entras a una sidrería ya sabes lo que hay, es inevitable que no haya una gota de sidra», recalca.

Por su parte, el dueño de la sidrería El Requexu, Adolfo Álvarez, cree que el papel de los hosteleros dista mucho de convertirse en vigilantes: «La gente que va al baño tira agua del grifo, otros vierten el poso del culín al suelo... ¿Es culpa nuestra que pase eso?», se pregunta.