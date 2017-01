«No envié ningún correo electrónico, no me explico cómo pudo suceder»

«No me explico cómo pudo haber sucedido. Solo sé que yo no lo hice». Luis Arias de Velasco, expresidente de la Cámara de Comercio, negó ayer tajantemente ante la jueza Asunción Domínguez, titular del Penal número 3, haber accedido por conexión remota al correo de una empleada de la entidad cameral y difundir un archivo entre el resto de la plantilla de trabajadores con datos personales, salariales y con el listado de afectados por el ERE que en esos momentos se negociaba en la Cámara. Supuestamente, el envío de ese 'mail' se efectuó desde una dirección creada con el nombre del presidente que le sucedió (felix.baragano@yahoo.es) y enviada, según apunta la acusación particular, desde la red wifi del domicilio de Luis Arias de Velasco.

La Fiscalía no presenta cargos contra el procesado al no apreciar indicios de delito. Por su parte, las acusaciones particulares ejercidas por la Cámara de Comercio y por más de cuarenta trabajadores solicitan para el procesado una condena de tres años de prisión por un delito de revelación de secretos, además del pago de una indemnización de 6.000 euros a la entidad cameral por los daños causados y de 1.000 euros para cada uno de los empleados perjudicados en concepto de daño moral.

Durante la primera sesión de la vista oral declaró el acusado para defender su inocencia. «Los conocimientos informáticos que tengo son menos que básicos», aseguró, para añadir que «no sabía ninguna de las contraseñas de los correos electrónicos de los trabajadores». De lo ocurrido con el 'mail' en cuestión se enteró «por la prensa primero y luego en la Comisaría cuando me llamaron a declarar». A la pregunta del abogado de la acusación particular Jano García Cueto-Felgueroso de por qué no denunció a la Policía la supuesta manipulación del correo enviado desde su red wifi, respondió: «No se me ocurrió».

La acusación particular dice que los mails fueron enviados desde la wifi particular de Arias de Velasco

«Durante su mandato se enrareció mucho el ambiente», aseguró el director de la Feria

Los más de treinta empleados que declararon en la sala de vistas, entre ellos el director de la Feria, Álvaro Muñiz, coincidieron en asegurar que «durante su mandato se enrareció muchísimo el ambiente entre todos los trabajadores, sobre todo a raíz de que nos enteramos por la prensa de que Luis Arias de Velasco pretendía poner en marcha un ERE que afectaría a 44 de los 63 empleados». «Cuando llegó Félix Baragaño a la presidencia el alivio fue tremendo, antes era imposible trabajar dentro de una normalidad», aseguraron.

El juicio se retomará mañana con la declaración de Félix Baragaño y otros testigos. Luego será el turno de las conclusiones antes de que el caso quede visto para sentencia.