Una familia busca a 'Pumba', desaparecido de una guardería en Quintueles

'Pumba', un bulldog inglés de dos años, desapareció la semana pasada de una guardería canina del barrio de Friuz, en Quintueles. Su dueños, vecinos de Gijón, piden la colaboración ciudadana para dar con el paradero del animal y resolver una historia enigmática que ya ha sido denunciada ante la Policía.

«Dejamos a 'Pumba' y a nuestra otra perra en la finca de unos cuidadores, nos fuimos de viaje fuera de España y a los tres días nos dijeron que habían desaparecido pero no sabían cómo», lamenta Pedro Cebrián, que ha llegado a contratar a perros de rastreo para que le ayuden a encontrar a su mascota. «Los cuidadores nos dicen cada día una cosa: que se escapó, que lo robaron... no sabemos qué creer con tantas versiones; es un perro que casi no camina y que, además, siempre estaba con la otra perra», señala el propietario.