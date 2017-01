Fernando Alonso se suma a la campaña para promover la donación de médula

'Un cuento para Valeria' tiene un nuevo lector. E insigne. Fernando Alonso envió ayer un email que contenía la fotografía que acompaña a estas líneas, en la que posa con el libro escrito por Miguel Ángel Oliver e inspirado en la historia de la pequeña. Los destinatarios eran los voluntarios de la asociación 'Médula para todos', quienes le dejaron el ejemplar con una nota manuscrita en el buzón del domicilio ovetense del piloto. «Es una historia cómica porque coincidió con el Día de los Inocentes, cuando hicimos la presentación del cuento, explicó Verónica García, portavoz del colectivo.

Guadalupe del Castillo, miembro de 'Médula para todos' en Navarra, y Roberto de la Arada, representante del colectivo en el País Vasco -«que es fan de Alonso y va todos los años a Montmeló»-, acompañaron a García hasta la vivienda del deportista. «La idea se me ocurrió a mí; dije: 'que sea lo que Dios quiera'», relató. Como no tenían papel a mano, utilizaron el dorso de una hoja de calendario para escribirle una nota a Alonso. En ella, le explicaron que eran integrantes de una asociación que se dedica a promover la donación de médula ósea para ayudas a los niños que la necesitan. «Le pedimos que nos ayudara a difundir la lucha contra el cáncer infantil», indicó. Y su ocurrencia funcionó, aunque casi un mes después. Pero García no perdió la esperanza en ningún momento. «Sabía que alguien tan solidario como él lo iba a hacer. Le damos miles de millones de gracias», remarcó. Ayer les llegó la esperada comunicación de Alonso. «Nos decía que nos reenviaba el cuento firmado para Valeria y nos adjuntaba la foto», comentó García.

Los fondos recaudados con la venta de este libro, de la que ya ha publicado la segunda edición, irán destinados a la asociación 'CRIS contra el cáncer'. García no podía ocultar su emoción, ya que el gesto de Alonso supone un gran espaldarazo para la entidad. «Si conseguimos esto, conseguimos cualquier cosa», sentenció sin vacilar.

En esta lucha también está Aarón, el pequeño gijonés de cuatro años que padece leucemia. Al no haber aparecido un donante 100% compatible, recibirá un trasplante de su hermano, Samuel, de siete años, que hace unos días ingresó en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)para someterse a una citaféresis. En este proceso, se le extrajeron células madre de su sangre para darle una esperanza de vida a su hermano.