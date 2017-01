Moriyón lamenta que el plan de vías quede «en un punto de espera»

«En un punto de espera, otra vez». Así es como dejó a Gijón el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras su visita el pasado sábado, según señaló la alcaldesa, Carmen Moriyón. Lo hizo a la salida del fórum de EL COMERCIO sobre el futuro de los puertos del Norte de España, celebrado ayer en el hotel Abba Playa. La regidora criticó la «absoluta falta de concreción de fechas» del ministro respecto al plan de vías. El titular de Fomento, continuó, «lo fía todo para arrancar a un estudio de sostenibilidad financiera y tampoco concreta fechas, ni para realizarlo, ni para presentarlo».

Una falta de concisión que podría hacer peligrar la puesta en marcha, en un futuro próximo, del proyecto de integración ferroviaria de la ciudad, según advirtió la alcaldesa. «Si no tenemos ese estudio, tampoco tenemos concreción en la fecha para convocar al consejo de administración de Gijón al Norte. Y si no hay fecha para convocar a Gijón al Norte, no hay fecha para firmar y asumir compromisos presupuestarios», señaló. Si todo esto no se produce, agregó, «es evidente que ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, si los hubiera, no va a figurar ninguna partida para el plan de vías».

Pero no todo en la visita del ministro a Gijón fue negativo para la alcaldesa, quien destacó «la prontitud» con que De la Serna vino a la ciudad. «Creo que era el segundo ayuntamiento de España que visitaba desde su nombramiento», apuntó. También se mostró satisfecha con «su compromiso con la centralidad de la futura estación intermodal», en referencia a la conformidad del titular de Fomento de construir el nuevo equipamiento en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril, algo que ya el pasado marzo acordó el consejo de administración de Gijón al Norte. También vio como algo positivo que el ministro reconociese que «solo con las plusvalías no se va a poder llevar a cabo esta operación».

Finalmente, Moriyón restó importancia a las declaraciones que hizo De la Serna acerca de las diferencias existentes en cuanto al plan de vías entre Ayuntamiento y Principado. «Es un comentario subjetivo. Cuando no hay un acuerdo por unanimidad existen los cauces reglamentarios, que en este caso se traducen en la participación que nos corresponde a cada una de las administraciones en Gijón al Norte», aseveró.

Falso consenso

Ayer también se hicieron eco de la visita ministerial a la ciudad desde Xixón Sí Puede. Lo hicieron en boca del concejal David Alonso, para quien el anuncio de estudiar la viabilidad del plan de vías que hizo De la Serna «carece de rigor. Nosotros ya advertimos hace tiempo de la escasa viabilidad de fiar la financiación a la venta de las parcelas del 'solarón'. Es cómico que De la Serna diga ahora que va a hacer un estudio 'serio'. Entonces, ¿qué era lo anterior? ¿Lo que presentó la señora Ana Pastor era un chiste? O nos mentían antes, o nos mienten ahora, o nos mentían antes y también ahora», manifestó. En este sentido, se mostró convencido de que los constructores «no quieren los terrenos ni regalados», pues para poder obtener financiación de los bancos deberían tener vendidas de antemano unas doscientas viviendas, algo que no sucederá teniendo en cuenta «la realidad del mercado».

El edil también indicó que tanto él como su compañero están «hartos del falso consenso. Hasta ahora arrimamos el hombro para buscar ese consenso, pero tras este fin de semana es preciso decir las cosas claras: la única pretensión que siempre tuvieron con el ferrocarril tanto el Gobierno central como el autonómico es su desmantelamiento», indicó. Insistió también en que «el ministro y el resto de las administraciones deben reunirse con la Plataforma del plan de vías» y recordó que «la única labor de De la Serna es garantizar la financiación del proyecto, no venir aquí a decir obviedades».

222 millones frente a 442

Por todos estos motivos, Xixón Sí Puede trabaja ya desde hace un tiempo en un proyecto propio para el plan de vías. Se trata, según indicó Alonso, de una alternativa cifrada en 222 millones de euros, frente a los 442 que baraja Fomento, y que busca «alcanzar el consenso con la Plataforma del plan de vías y los vecinos». En esta propuesta se plantea, entre otras cosas, «conectar el túnel con la red principal mediante el desvío de dos vías a la altura del parque de Moreda y pasar éstas por debajo de los colectores de agua residual a la altura del viaducto de Carlos Marx, de forma que no haya que modificar la red de saneamiento de gran diámetro existentes». De esta forma, explicó el edil, se ahorrarían unos 20 millones de euros. «Con esto pretendemos subir la apuesta por parte del Ayuntamiento para presionar a Fomento con una mayor aportación municipal que debería tener correspondencia con un mayor compromiso del Ministerio y el Principado».

El proyecto de Xixón Sí Puede también plantea hacer la conexión con el Hospital de Cabueñes en superficie para que el dinero ahorrado, unos 82 millones de euros, permita «hacer el soterramiento donde el vecindario lo reclama: en La Calzada», indicó Alonso. Apuntó, asimismo, que la frecuencia máxima para todas las estaciones debería ser de entre quince y diez minutos. «Si Fomento no se compromete realmente con la financiación, vamos a defender nuestro proyecto en todos los espacios, demostrar su viabilidad y siempre recordando al Ministerio cuál es su papel», aseveró.