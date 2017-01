«El Principado nos está tomando el pelo; la polución no ha bajado»

Natural de Mieres, Inés Prada (1960) vivió casi toda su vida en Pola de Lena, donde llegó a ser concejala de Medio Ambiente con Los Verdes -hoy Equo-. Hace cuatro años se trasladó a vivir a Gijón, en la zona de Jove e inmediatamente se unió a quienes reivindicaban una mejora en la calidad del aire. «Hasta en la boca de un pozo minero hay menos porquería que aquí», asevera. En la actualidad, además de formar parte de la asociación de vecinos Santa Cruz de Jove y seguir militando en Equo, destina buena parte de sus energías a trabajar junto a sus compañeros de la Plataforma contra la contaminación de Xixón.

Son muchos años de lucha contra la polución, tanto en Gijón como en Avilés y otras zonas. ¿Qué cambió para que por fin se unan en un frente común?

Todos estamos luchando en la misma dirección: contra la contaminación atmosférica, pero encima ahora, con el cambio climático que hace que tengamos un tiempo más seco, hay muchos más problemas. La contaminación simpre estuvo ahí, pero al llover se disipaba un poco. Sin embargo, en los últimos años, al tener otoños tan secos y con inversiones térmicas, la polución se aprecia más.

¿Hay una mayor sensibilidad hacia el tema por parte de la gente?

Sí, es mayor que hace unos años. Es normal que la gente esté indignada, pues nos da la sensación de que nos están tomando el pelo. Nos están contando que la cosa mejora y nosotros no lo percibimos. Por mucho que digan que hay menos contaminación y que hacen una cosa u otra, pensamos que en realidad no trabajan para los ciudadanos, sino para las empresas.

¿Confían en tener más fuerza a partir de ahora?

Sí. Al unirnos varios grupos empezaremos a llevar a cabo más acciones, tanto en la calle como legales. Estamos, de hecho, presentando alegaciones a la reapertura de las baterías de coque de Arcelor y animando a la gente a denunciar cuando hay problemas como las nubes negras de diciembre, ruidos o malos olores.

Los episodios de contaminación de diciembre, cuando estuvimos varios días en alerta, fueron la gota que colmó el vaso y tras los mismos se plantaron y decidieron establecer un calendario de movilizaciones. ¿Cuáles serán sus próximos pasos?

Mañana acudiremos a la Junta General para reunirnos con todos los grupos políticos y conocer sus propuestas para solucionar el problema de la contaminación. También seguiremos presentando alegaciones y denuncias. Además, tenemos la iniciativa de los trapos negros y queremos trabajar con sindicatos y conseguir que los profesionales de la salud se mojen un poco más. De hecho estamos pensando en organizar unas jornadas sobre salud y contaminación junto a la federación vecinal y nos gustaría contar con profesionales sanitarios entre los ponentes. Según la Organización Mundial de la Salud, tres millones de personas mueren al año debido a la contaminación. Luchamos por evitar eso y por mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Pese a sus denuncias, el Principado insiste en que la contaminación ha bajado.

Yo creo que nos están tomando el pelo. No pueden decir eso. Ellos se basan en las estaciones de medición y nosotros en lo que percibimos día a día, en las cantidades de polvo que encontramos cada mañana. Pero claro, con las estaciones que tenemos...

¿Qué problema hay con las estaciones de medición?

Pues que están instaladas en sitios que no son representativos. Hay otras zonas con mucha más contaminación. Además, estas estaciones miden solo unos pocos parámetros y, curiosamente, cuando hay picos altos de polución, se estropean. También pedimos que el Principado nos pase los datos que les dan las empresas acerca de sus propios medidores, pero nada. Parece que no se dieron cuenta de que existe una Ley de Transparencia que les obliga a facilitarlos la información que les solicitamos.

Algunas empresas afirman que ellas producen una mínima parte de la contaminación, ¿se lo creen?

No. Hay un informe reciente del Principado que dice lo contrario y asegura que estas compañías son responsables del 80% de la contaminación de partículas de diez micras. Que se pongan de acuerdo unos y otros, a ver quién contamina.

La Federación Asturiana de Empresarios decía hace unos días que son el tráfico y las calefacciones los culpables de la polución.

Pueden decir lo que quieran, pero los datos son los datos. Cuando la contaminación procede del tráfico, lo que más sube son los óxidos de nitrógeno. Pero aquí éstos no son los más preocupantes, lo son las partículas en suspensión y los óxidos de azufre, que vienen de las industrias.

El papel de la industria

¿Qué dirían a quienes les acusan de querer acabar con la industria?

Lo que no podemos admitir es que en el siglo XXI tengamos empresas con políticas de principios del siglo XX. Hay, además, un dato muy revelador: la contaminación no baja, pero los puestos de trabajo sí. Cada vez tenemos menos gente trabajando en la industria y, en cambio, la contaminación sigue siendo la misma, o muy parecida. Queremos que la gente tenga trabajo, pero que éste sea digno, pues viendo lo que se emite a la atmósfera nos podemos imaginar en qué condiciones están trabajando ellos. No se puede anteponer la industria a la salud. Los empresarios deberían invertir en medidas para garantizar la salud de vecinos y trabajadores, pero solo invierten en medidas para ganar más dinero.

¿Y a quienes creen que al no vivir en la zona Oeste la contaminación no va con ellos?

Muy fácil: que miren las estaciones. La contaminación va a una u otra zona en función de cómo sople el viento y al final nadie se libra.

¿Se sienten escuchados por las administraciones local y regional?

Tenemos la sensación de que hay más empatía con nosotros y disposición a trabajar por nuestra calidad de vida por parte del Ayuntamiento que del Principado. Al menos nos escuchan y se hizo una ordenanza en la que pudimos participar. También pensamos que podrían hacer algo más. Pero es que el Principado pasa de nosotros olímpicamente. Primero, no reconocen el problema y nos dicen que la calidad del aire mejoró. También echamos de menos más apoyo de los partidos políticos, pues la salud no entiende de ideologías y aquí tiene que implicarse todo el mundo.

En la última comisión de seguimiento del plan de calidad del aire varios representantes vecinales abandonaron la sala por el «hostigamiento y amenazas» de la Cámara de Comercio. Este jueves hay una nueva reunión, ¿van a ir?

Sí. Mientras se hable con respeto y se intente trabajar de forma conjunta para buscar una solución, estamos dispuestos a trabajar con todos. Ahora, si se nos intenta criminalizar no lo podemos consentir. Si vuelve a suc eder, los representantes de la plataforma se está planteando dejar de acudir a las reuniones. No somos enemigos de nadie y no ganamos nada con esto, simplemente estamos luchando por nuestros derechos y los de nuestros vecinos.