Álvaro Bueno asegura que las acusaciones de trabajadores del Botánico «son falsas»

El conservador de colecciones botánicas ('horti curator') del Jardín Botánico Atlántico, Álvaro Bueno, aseguró ayer que las acusaciones recogidas en un informe del servicio mancomunado de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Gijón que le culpa del «mal clima laboral» existente en la instalación de Cabueñes «son totalmente falsas». En su opinión el documento «es parcial y una vergüenza. Se equivoca hasta en los términos, porque me identifica como director del equipo científico, cuando ese puesto lo ocupa Tomás Díaz. Además demuestra una increíble falta de profesionalidad por parte del servicio que lo redactó, porque solo han preguntado a dos personas, que son las mismas que llevan acosándonos laboralmente a nosotros desde hace dos años, con la intención de que la Universidad se vaya del Botánico. Ni han hablado conmigo ni con ningún trabajador de la Universidad».

Bueno aseguró tener «muy buena relación» con el grueso de las personas que trabajan en el jardín, «que no son solo los tres trabajadores municipales que hay, sino la gente de la cafetería, de seguridad...Pero para hacer ese informe no han preguntado a nadie más que a esas dos personas». El conservador, ligado al Botánico desde su inauguración, se refiere en concreto a los máximos responsables de Mantenimiento, Susana Noriega, y del área administrativa, Pedro Avello, cuyo trato hacia el equipo científico es el objeto principal de la denuncia que interpuso en noviembre ante la Inspección de Trabajo contra Divertia y que está en fase de investigación por parte de este órgano. «Aunque la empresa se agarra a ese informe como disculpa para justificar el cambio del equipo científico, será esa investigación la que diga realmente si nuestro proceder en el Jardín Botánico es correcto o no», confía.

Añade que la dirección de Divertia es «perfecta conocedora» de la situación de «acoso» que sufre por parte de quienes le acusaron, entre otras cosas, de «trato despótico hacia los trabajadores» y de «injerencia y atribución de funciones que no le son propias». Señala que tanto él como el director del equipo científico han mandado a los máximos responsables de la empresa municipal «todos los correos electrónicos del mundo» para informarle de ello, «pero no han puesto solución. Y que ahora se hagan eco de un informe parcial para adoptar una decisión como esa, me parece de una total falta de responsabilidad. Si cuestionan nuestro trabajo, que sea con argumentos reales en torno a si hacemos bien o mal nuestra labor, pero no por supuestos problemas laborales que están bajo investigación».

Bueno lamenta que los trabajadores con quienes tiene este conflicto «lo envenenen todo aprovechando que en el Jardín Botánico no hay dirección». En el fondo del enfrentamiento, diferentes concepciones de lo que debe ser un jardín botánico, con una parte defendiendo su carácter eminentemente científico y la otra favorable a maximizar sus usos lúdicos, como sede de eventos.

La plaza, por concurso

La Universidad está pendiente de la renovación de su convenio con el Ayuntamiento -la comisión de seguimiento se reunirá el próximo martes- para convocar la plaza de conservador del Botánico. Desde la institución académica recuerdan, no obstante, que se cubrirá mediante una convocatoria pública, por lo que podría ser de nuevo para Bueno si reúne los méritos para ello.