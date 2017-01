Couto pide, en alusión a Vigo, «jugar todos con las mismas cartas»

«Coincido con el presidente de Puertos del Estado en que, en cualquier área, la economía subsidiada suele acabar causando problemas. Creo que sus declaraciones están bien. Pero juguemos todos con las mismas cartas». Después de que José Llorca abogara el lunes en el Fórum EL COMERCIO por la puesta en marcha de autopistas del mar sin subvención pública, el concejal Fernando Couto recordó ayer que «la de Vigo empezó a funcionar hace un año con 26,8 millones de euros en ayudas, 11,9 de ellos procedentes del Gobierno de España», lo que en opinión del Ayuntamiento representa un agravio comparativo. El edil de Foro también lamentó que el único anuncio que hiciera el presidente de Puertos del Estado con respecto a la línea entre El Musel y Nantes fuera la realización de una auditoría a la naviera que cubrió el servicio hasta 2014.

«Parece que los representantes del Gobierno solo vienen a la ciudad a decir que van a hacer informes, ayer Llorca una auditoría y el sábado el ministro un estudio económico», lamentó. Y en una línea similar se manifestó la alcaldesa, Carmen Moriyón: «Dicen que van a hacer una auditoría a la naviera porque es una 'cazasubvenciones', pero ¿qué pasa en Asturias? La regasificadora, la depuradora, el túnel del metrotrén... Hay muchos elementos para la reflexión, porque en Gijón estamos a la cola de todo». Couto pidió «que nos digan ya qué impulso le piensan dar a la autopista del mar de Gijón» y recordó, en referencia al acuerdo electoral entre PP y Foro, que «hay un papel que firmó Mariano Rajoy que le compromete a reanudarla».

Acceso por Jove

Del mismo modo, el concejal de Urbanismo confió en que las palabras de Llorca sobre la búsqueda de una solución a la financiación del vial subterráneo de acceso al puerto por Jove no se quede «en una intención y se haga la obra. Veremos cómo se plasma en los Presupuestos Generales para que en Gijón los enlaces empiecen donde deben empezar y acaben donde corresponde». Recordó que la obra ya licitada por Fomento para desdoblar la AS-19 «acabará en una rotonda y faltaría el ramal hacia el puerto. Sin él, los vecinos de La Calzada seguirán sufriendo el tráfico de camiones». Recordó que el 50% de la inversión corresponde a Fomento y otro 50% al Puerto de Gijón. «Si no puede porque no tiene recursos, que el Estado recurra a la solidaridad entre los puertos y a la bolsa común, ya que tienen cientos de millones de euros de beneficios. Pero que este acceso se complete en su totalidad y no hagan más parches, ni más accesos parciales, ni más carreteras que acaben en un punto muerto».