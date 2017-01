La autopista del mar, al borde del fracaso por la falta de garantías de financiación

El proyecto del naviero Rafael Riva para retomar la autopista del mar entre Gijón y Nantes, que dejó de operar la naviera francesa LDLines, se está encontrando con un grave problema, como es la falta de financiación. Tanto el Ejecutivo regional, a través del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), como distintas entidades bancarias consideran que la documentación aportada por el empresario no aporta garantías suficientes, al tiempo que presenta inconsistencias.

La autopista del mar precisa de dos vías de financiación. La que aportaría el IDEPA, de un millón de euros, estaría destinada a la operativa de la línea durante los primeros meses de funcionamiento. Pero esa ayuda regional tendría que ser necesariamente posterior a la financiación aportada por las entidades financieras. El problema es que, según ha podido saber EL COMERCIO, ninguna entidad a las que ha recurrido el empresario le ha prestado ayuda, y ello a pesar de que ya se ha pasado el plazo para poner el proyecto en marcha, después de haber solicitado una prórroga. Finalizó el pasado 30 de diciembre.

En realidad, el problema es común tanto con el IDEPA como con las entidades financieras. La información presentada por Rafael Riva para solicitar las correspondientes subvenciones no fue suficientemente avalada con documentos, es decir, habría distintos aspectos contradictorios o que podrían no ajustarse a la realidad.

La Administración cree que Transportes Riva no tiene actividad ni genera tesorería

Algunos de esos datos corresponden a la participación de Rafael Riva en empresas que, en un principio, estarían vinculadas a él. El naviero entregó documentación sobre empresas que están radicadas en Panamá y otros lugares de Norteamérica, pero no parece que haya podido documentar su relación con dichas empresas tanto a la Administración regional como a las entidades bancarias para solicitar las ayudas.

Otro de los problemas documentales con los que se encuentran quienes tienen que decidir sobre la conveniencia o no de conceder el respaldo financiero lo supone la propia naviera Transportes Riva. El caso es que, según ha trascendido, se trata de una empresa que no tiene actividad y, aunque sí tiene cuentas anuales, no genera ningún tipo de tesorería. Además, también alienta las dudas el hecho de que Rafael Riva presentara en unos documentos a la empresa Transportes Riva como cien por cien de su propiedad, mientras que en otros informes consta una participación significativamente inferior.

Actividad y liquidez

Es la inconsistencia de muchos de estos datos lo que oscurece la posibilidad de restablecer la autopista del mar, máxime si se tiene en cuenta que a la Administración asturiana no le ha sido posible comprobar si las empresas que presenta el naviero como respaldo al proyecto tienen la actividad y liquidez suficientes como para garantizar las aportaciones que el propio Riva anunció que realizará para poner en marcha la conexión Gijón-Nantes.

A la vista de los problemas documentales que había en este proyecto, el IDEPA habría solicitado más información del naviero para aclarar muchos de esos puntos, pero hasta el momento Riva no detalló las garantías de solvencia empresarial y financiera que se requieren para optar a este tipo de subvenciones. El empresario tampoco ha satisfecho las peticiones de información sobre cuestiones mucho más básicas del proyecto para recuperar la autopista del mar. Se trata, por ejemplo, de las características de la inversión que tiene que realizar Transportes Riva en aspectos como la propia compra del barco que operará la línea y del proyecto del astillero al que sería llevado el buque para trabajos de reparación y adecuación a las características propias de una autopista del mar, y que habían sido anunciados hace meses por el propio Rafael Riva.

Son todos estos interrogantes abiertos y la falta de documentación consistente lo que dificulta que tanto las entidades financieras a las que acudió el empresario como la propia Administración asturiana consideren que las garantías aportadas hasta el momento por Rafael Riva no son suficientes para acceder a la financiación del relanzamiento de la autopista del mar.

Hay que recordar, además, que el propio Riva se había marcado como límite fijar el acuerdo con los bancos el 19 de enero y, según fuentes consultadas por este periódico, hasta el momento no se ha producido acuerdo alguno. Tanto por la falta del apoyo bancario como por una documentación inconsistente, el IDEPA es partidario de no conceder a Rafael Riva la subvención de un millón de euros que había solicitado.

Sin arriesgar

Hasta el momento, la autopista del mar solo ha recibido una parte de la subvención de un millón de euros concedida por las autoridades comunitarias. Sobre la petición de más información por parte del Gobierno regional, Rafael Riva ya había mostrado su extrañeza. El pasado 23 de diciembre, EL COMERCIO publicó que el naviero decía que el organismo dependiente del Principado -por el IDEPA- solicitaba más información sobre las empresas que controla de la que correspondería para decidir sobre el crédito solicitado. De cualquier modo, el naviero descartaba arriesgar una suma importante de dinero en la compra del barco, que tiene localizado en Corea, sin garantías de que podrá cubrir el resto de financiación con ayuda de las entidades bancarias y de la Administración regional. Es más, advertía de que si el IDEPA negaba su respaldo, el proyecto podría fracasar irremediablemente.

Los problemas de Rafael Riva para lograr financiación para el proyecto coinciden con las declaraciones del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en el Fórum EL COMERCIO publicadas ayer en estas páginas. Indicaba Llorca que con las autopistas del mar «hay que trabajar sin subvenciones, porque es un modelo condenado al fracaso». Se mostró además partidario de financiar la demanda, es decir, la implantación de Ecobonos o Ferrobonos a los transportistas terrestres y no a los navieros: «En la medida en la que la Unión Europea pueda financiar a la demanda, será un éxito seguro. La filosofía de subvencionar la oferta, como ocurrió con programas como el Marco Polo, es un auténtico fracaso», dijo Llorca. Y esa es una teoría compartida por los presidentes de las autoridades portuarias del Norte de España, incluido el de Gijón, Laureano Lourido, quien en el mismo acto explicó que «las autopistas del mar pueden ser competitivas sin ayudas».