La renta social obligará a justificar los ingresos bancarios «periódicamente»

En el diseño de la nueva 'renta municipal gijonesa' el Ayuntamiento contempla varias medidas para el control de los ingresos tanto de los solicitantes como de los perceptores de esta ayuda, en particular de los que no procedan de otras administraciones y a los que, por tanto, la administración local no puede acceder de forma telemática. Por ejemplo, si a la hora de solicitar una prestación el número de miembros que se declaran como parte de la «unidad de convivencia» no coincide con los datos que constan en el padrón, «se requerirá información adicional como libros de familia, partidas de nacimiento u otras pruebas que acrediten los vínculos existentes».

En lo que respecta al seguimiento de la situación de cada beneficiario, el documento presentado el lunes contempla la hipótesis de un trabajador que reciba la renta municipal como complemento a su salario y que, tras haber declarado en su solicitud un determinado sueldo, lo vea incrementado meses después. Al no formalizar un nuevo contrato con su empresa, esta variación no podría detectarse a través de la vida laboral. Por eso, «se solicitarán periódicamente los ingresos bancarios para comprobar que coinciden con los declarados inicialmente». En el caso de los trabajadores autónomos, «la única información cierta sobre sus ingresos es la última declaración de IRPF, que en el mejor de los casos responde a datos de seis meses antes». En este supuesto, para conocer mejor su situación en el momento de pedir la ayuda «se podrán requerir declaraciones trimestrales del IVA, cotización y otros documentos que permitan determinar que esa unidad de convivencia no percibe ingresos no declarados».

Si del estudio de la información tributaria de un beneficiario se determinara que al margen de sus ingresos del trabajo o de la administración obtuvo rentas alternativas (dividendos, intereses...) que no fueron declaradas en su solicitud, «se puede proceder a su revocación».

Una propuesta alternativa

El concejal Pablo González, del PP, consideró ayer que en torno a la ayuda «quedan muchas dudas», como «qué medidas de control habrá para evitar la picaresca, si se ha hecho un cálculo del efecto llamada que puede tener esta renta social, qué impacto fiscal tendrá en el IRPF de los perceptores y cómo prevén financiar este modelo en años sucesivos, dado que éste lo harán con remanente». Su grupo planteará una propuesta alternativa que fije colectivos prioritarios como los jubilados o las familias con niños o mayores a su cargo y que contemple contraprestaciones por parte de los beneficiarios, como participar en un programa de voluntariado o aceptar contratos de trabajo.