Baragaño: «Se me acusó de deslealtad a la Cámara por oponerme al ERE»

«El punto de inflexión de la relación fue la presentación por su parte de un ERE en el que pretendía echar a la calle a 45 de los 69 empleados. Traté de pararlo y colaborar por el bien de la entidad, pero hubo una absoluta discrepancia por su parte, incluso en ese momento se me acusó de deslealtad a la institución». Félix Baragaño, actual presidente de la Cámara de Comercio, declaró ayer en la sala de vistas del Penal número 3 durante el juicio a Luis Arias de Velasco, expresidente de la entidad cameral, por un presunto delito de revelación de secretos.

Los trabajadores y la propia Cámara le acusan de haber enviado desde la red de internet de su propio domicilio un correo a todos los empleados, cuando ya no ejercía la presencia, en el que figuraban todos sus datos personales y salariales, además de los nombres de las personas que supuestamente estaban afectados por el ERE. Ese mail se envió desde una dirección creada pocos minutos antes del envío bajo el nombre felix.baragano@yahoo.es.

«Me vi directamente afectado porque el autor del envío simulaba que había sido yo. Estábamos precisamente en la primera reunión para negociar el recorte de personal y de pronto empezaron a venir trabajadores para preguntarme si yo había enviado ese correo. Me pilló por completa sorpresa y tuve que explicar que aunque viniese a mi nombre, no había sido cosa mía, me causó un grave perjuicio», señaló Baragaño, quien antes de abandonar la sala, una vez finalizada su declaración, le tendió de forma educada la mano a su predecesor, que se encontraba sentado en el banquillo de los acusados.

Además del presidente de la entidad, declararon el resto de testigos que no lo habían hecho durante la primera sesión de la vista oral. El juicio quedó visto para sentencia tras la lectura de las conclusiones por parte del ministerio fiscal, los dos abogados de las acusaciones y el letrado de la defensa. El representante de la fiscalía no formula acusación contra Luis Arias de Velasco al no apreciar indicios de delito ni existencia de pruebas que respalden que fue él quien envió ese correo electrónico. Las acusaciones particulares mantuvieron la petición de tres años de prisión y una indemnización de 1.000 euros para cada empleado y 6.000 para la Cámara. La defensa pide la libre absolución de su defendido.