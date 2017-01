IU duda que las bases de la renta social puedan incluir su continuidad en 2018

Después de que el lunes el gobierno local presentara a los grupos de la oposición un primer esquema de la nueva renta social municipal, la concejala de IU Ana Castañoseñaló ayer que «hay algunas cuestiones que nos ofrecen dudas que hay que solventar». Una de ellas tiene relación con la sostenibilidad futura del programa, a raíz de las críticas de otros partidos que advierten de que si bien este año el grueso de su financiación se hará aprovechando los remanentes de tesorería, en los próximos ejercicios este dinero no estará disponible. Castaño recordó que la medida propuesta por su grupo y Xixón Sí Puede «está planteada para la realidad de hoy y la dotación presupuestaria que hay es la de 2017. Lógicamente, para el año que viene tendremos que articular algo para mantenerla». Añadió que, «aunque me gustaría, no sé si dentro de las bases que se articulen tendría encaje legal adquirir un compromiso de gasto para 2018 cuando aún no hay dotación». El proyecto presentado por el gobierno plantea dar las ayudas por seis meses, prorrogables hasta dos años.

La concejala de IU pidió además que se presenten los informes que refrendan la legalidad de las ayudas, en particular las destinadas a personas con bajos ingresos «porque en las ayudas finalistas ya todos hemos podido comprobar que no va a haber ningún problema». Incidió en concreto en el impacto que puedan tener en la tributación de los perceptores y recordó que «ya hemos tenido una experiencia muy desagradable con las ayudas a los barrios degradados».

Castaño también mostró dudas sobre el máximo de 250 euros al mes que se prevé establecer por cada perceptor. «Es un tema que hay que discutir, pero en un principio no lo vemos nada claro, porque puede haber familias que necesiten una ayuda mayor». Pidió igualmente definir bien qué se entenderá por 'unidad de convivencia' y planteó «seguir los mismos conceptos que vienen en las bases del salario social básico, porque es una referencia que los profesionales de los servicios sociales ya están acostumbrados a valorar y que es común para toda la comunidad autónoma».

Más relación entre servicios

Finalmente, remarcó la importancia de «estructurar bien su aplicación, porque si no podemos aprobar las mejores bases del mundo y todo quedaría en agua de borrajas». Reclamó «una relación más fluida» entre las áreas de Servicios Sociales y Empleo, así como con otros servicios como las oficinas de atención al ciudadano. «Ahora muchas veces el Ayuntamiento funciona por compartimentos estancos», lamentó. Se preguntó si es adecuado dejar la gestión de las ayudas en manos de administrativos de reciente contratación, «porque es un proyecto complicado y difícil al que deberíamos dedicar a las mejores personas».

Castaño lamentó también los datos de ejecución presupuestaria, que cifran en 4,1 millones los fondos de Servicios Sociales que quedaron sin gastar en 2016. Criticó que en el avance presentado en septiembre la previsión de cierre del ejercicio contemplara que el gasto real fuera dos millones superior y se preguntó «si los números se hacen a voleo». Reclamó «un cambio en profundidad» en la fundación municipal, más allá del cambio en la dirección.