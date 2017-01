Un juzgado requiere a las empresas públicas de Gijón datos sobre las dietas

El Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón ha enviado a varias empresas municipales un requerimiento de información sobre las dietas percibidas por los miembros de sus consejos de administración en concepto de asistencia a las reuniones de estos órganos. La solicitud se centra en los concejales con algún tipo de liberación y, más en concreto, en los portavoces municipales de Foro, Fernando Couto Garciablanco, y Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola.

Los escritos, que ya han sido trasladados para su estudio al responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, han llegado en concreto a las sedes de EMTUSA, Emulsa, Cristasa (Centro Municipal de Empresas) y la Fundación Municipal de Cultura. En ellos se pide que «se informe documentalmente de las retribuciones recibidas de esa empresa u organismo» por los dos concejales mencionados «desde julio de 2011». Se da la circunstancia de que Fernández Sarasola no entró en el Ayuntamiento hasta junio de 2015 y, de hecho, de entre las cuatro entidades que han recibido este requerimiento solo forma parte del consejo de administración de Emulsa pues en el resto Ciudadanos está representado por otras personas. En lo que respecta a Couto, aunque sí lleva desde 2011 en la Corporación, no ha tenido participación alguna en el consejo de EMTUSA ni en la junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura.

El trámite judicial se hace como consecuencia de una querella presentada por una asociación denominada Quinto Poder, a quien representan en el proceso por las abogadas Patricia Villamediana y Natalia Fernández. Parten de la base de que ha podido existir un supuesto de «apropiación indebida» a través del cobro de dietas que no les correspondían en razón a su condición de liberados.

El portavoz de Ciudadanos tiene dedicación exclusiva a las tareas municipales, lo que conlleva la imposibilidad del cobro de dietas. «Llevo liberado desde el primer Pleno y no he cobrado ninguna», aseguró ayer tras conocer la existencia de estos requerimientos. Fernando Couto, por su parte, se limitó a indicar que «en este asunto de las dietas municipales, cuanto más claras queden las cosas, mejor para todos». El concejal de Foro tiene una dedicación parcial, lo que sí es compatible con el cobro de estas remuneraciones. En cualquier caso, desde el gobierno recuerdan que se está cumpliendo con el acuerdo adoptado por el Pleno municipal en noviembre de 2015 que instaba a que no se pagaran a concejales con dedicación parcial o exclusiva».

Su cobro es legal

Recientemente el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Gijón rechazó un recurso de los ediles de Foro contra ese mandato plenario que suprimía de facto el abono de dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas municipales y pedía que tampoco se cobraran en otros órganos donde los concejales representen al Ayuntamiento, como por ejemplo el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.

Los concejales del gobierno llevaron el acuerdo a los tribunales al entender que el Pleno no era competente para adoptar una decisión de esas características. El magistrado concluyó que si bien el cobro de dietas por parte de concejales semiliberados es perfectamente legal, el Pleno «tiene un amplio margen de discrecionalidad» para decidir si se retribuye o no a los consejeros por estas funciones.