Mantas, raptos y otros bulos de Asturias en la red

Difícil discernir en ocasiones si los mensajes que circulan por las redes sociales son veraces o simples bulos. Lo sabe bien la Cocina Económica, que en la última semana ha tenido que rechazar mantas después de que los ciudadanos respondiesen a un supuesto llamamiento en el que reclamaban ropa de abrigo ante el descenso de temperaturas.

No es nuevo. Esa misma petición lleva circulando de forma intermitente desde hace dos años por Facebook y Twitter, pero en referencia a instituciones benéficas de otras provincias. «Nos han llamado varias personas los últimos días ofreciéndonos mantas, y les hemos tenido que decir que no es verdad, que aquí tenemos mantas de sobra por el momento. Agradecemos el gesto, pero la petición no es nuestra, por el momento estamos cubiertos», explicaban desde la entidad.

En otras ocasiones, sin embargo, no es a la solidaridad a lo que apelan los bulos difundidos por internet, sino a supuestos delitos cometidos en la ciudad. Como en otoño de 2015, cuando la propia Policía Nacional tuvo que salir al paso de los continuos rumores que cada vez cobraban más fuerza sobre un supuesto intento de secuestro a una menor en Ceares. En aquella ocasión, se llegaron incluso a publicar fotos de varios sospechosos que presuntamente eran los autores del intento de rapto perpetrado a plena luz del día y ante la mirada atónita de varios viandantes.

La gaviota y el 'yorkshire'

Un episodio similar ocurrió más recientemente en La Calzada a raíz de una disputa entre un padre y un hijo a la salida de un centro escolar. Ese episodio derivó en mensajes a través de internet que pedían extremar precauciones ante posibles secuestradores en el barrio.

Otros bulos recurrentes son los que afectan a los animales, como las continuas alertas sobre venenos aparecidos en los parques -algunas reales y otras inventadas- o incluso la historia de una gaviota que en la playa de San Lorenzo se llevó volando a un pequeño 'yorkshire'.