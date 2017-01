«Si nos queríamos sentar teníamos que ponernos a pelar patatas»

El propietario de un establecimiento hostelero de la avenida Portugal se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial por un presunto delito contra los trabajadores. En concreto, contra cuatro chicas a las que contrató cuando abrió el negocio y que le denunciaron por las condiciones abusivas que ayer relataron ante al magistrado Bernardo Donapetry. «Firmamos un contrato por 20 horas a la semana y trabajábamos por lo menos 40. No teníamos ni cinco minutos de descanso. Si queríamos sentarnos teníamos que ponernos a pelar patatas para que si nos veía no nos llamase la atención», aseguraron las afectadas, las cuales no pasaron del mes de trabajo. «No nos dejaba ni parar de comer. Entrábamos a las 3 de la tarde y no salíamos hasta las 2 de la mañana, y por la mañana igual», declararon.

Contrato a tiempo parcial

El empresario, que explicó que era ingeniero de formación pero que se aventuró en la hostelería tras un ERE en la empresa en la que trabajaba, negó tajantamente los hechos que se le imputan. «Las contraté a tiempo parcial para ver cómo trabajaban. Lo único que quería era formar un buen equipo que durase y poder sacar adelante el negocio, porque según la persona que me lo alquiló, tenía una historia de fracasos de varias cafeterías que habían estado en el mismo sitio», explicó. Negó que las camareras trabajasen tantas horas al día y aseguró que el contrato era «de 800 euros por 20 horas semanales». El representante del ministerio fiscal solicita para él una condena de dos años y tres meses de prisión por «aprovecharse de las necesidades de las empleadas».