Las Urgencias del hospital gijonés, poco atractivas para los médicos

El servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes no resulta atractivo, al menos, laboralmente hablando. La convocatoria que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó para contratar a dos facultativos eventuales quedó desierta porque no se presentó ningún candidato. El hospital gijonés buscaba dos especialistas en Urgencias hospitalarias para cubrir guardias del servicio. Pero a la cita, con fecha del 4 de enero, no acudió nadie por lo que la convocatoria tuvo que declararse desierta.

Las Urgencias de Cabueñes afrontan un importante incremento de demanda asistencial. En 2016 el servicio atendió más de cien mil enfermos. Se trata de un área especialmente sensible, que se ha visto un tanto sobrepasada a finales de diciembre y principios de enero, cuando Asturias se vio azotada por una intensa epidemia de gripe. De hecho, el personal llegó a atender más enfermos de los que acuden al HUCA, hospital que actúa como centro de referencia para muchas especialidades y que tradicionalmente acumula más demanda.