Sarasola atribuye el requerimiento del juez sobre las dietas a «una vendetta»

El concejal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, niega haber incurrido en ilegalidades por el cobro de dietas en las empresas municipales y atribuye una querella presentada por la asociación Quinto Poder a «una vendetta». Su grupo municipal informó ayer de que desde su llegada a la Corporación el edil solo cobró dietas por un total de 276 euros. Corresponden a su asistencia a dos reuniones del consejo de administración de Emulsa al inicio del mandato. En este tiempo no ha cobrado nada ni de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), ni del Centro Municipal de Transportes, donde también representa al grupo municipal.

Según explica la formación naranja, el 1 de agosto de 2015 las juntas generales de las empresas municipales fijaron para todos sus consejeros una dieta de 138 euros por asistencia a los consejos. No obstante, según consta en un certificado emitido ayer por el secretario municipal, «no se explicitó la imposibilidad de percibir estas dietas» por parte de los concejales que tuvieran dedicación parcial o exclusiva al Ayuntamiento, algo que sí se había hecho constar en el acuerdo que fijó las correspondientes a los organismos autónomos (fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales y Patronato Deportivo Municipal). Una reciente sentencia judicial señala que el cobro de estas cantidades por parte de concejales liberados se ajusta a la ley y es el Pleno, y en este caso las juntas generales, quien puede decidir no pagarlas.

El grupo municipal apunta que a comienzos del mandato Emulsa hizo ese pago a Sarasola «de oficio», de acuerdo a lo acordado por su junta general. Concejales de otros grupos aseguran que ellos no lo recibieron porque no facilitaron su número cuenta a la empresa municipal cuando se lo solicitó. En noviembre de 2015 el PSOE, al conocer que se estaban pagando dietas, presentó una iniciativa plenaria para que dejara de hacerse. El texto salió adelante con el apoyo de toda la oposición, incluido Fernández Sarasola. El edil logró introducir además una enmienda para extender ese acuerdo a otros órganismos públicos donde haya concejales representando al Consistorio, como el consejo de la Autoridad Portuaria o Cogersa. Desde la fecha de adopción de ese acuerdo no se pagaron más dietas a concejales.

La asociación Quinto Poder rechazó ayer hacer declaraciones sobre la querella que ha presentado contra Fernández Sarasola y el portavoz de Foro Fernando Couto por un posible delito de apropiación indebida. A raíz de su denuncia, el Juzgado de Instrucción número 4 ha pedido a varias empresas municipales una relación de las dietas pagadas a ambos ediles.

La representación legal de Quinto Poder corre a cargo del bufete Álvarez&Villamediana, uno de cuyos socios, Pedro Víctor Álvarez, fue el número tres de la candidatura de Ciudadanos en 2015 y representa al partido en Divertia. El domingo quedó fuera de la elección de compromisarios por Asturias para el congreso nacional del partido, a la que concurría dentro de la candidatura 'España Ciudadana'. Sarasola, que sí fue elegido, iba como independiente.