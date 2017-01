Urbanismo defiende las áreas ambientales del PGO frente al rechazo de ArcelorMittal

Los técnicos municipales proponen rechazar la alegación al Plan General de Ordenación presentada por ArcelorMittal en la que se opone a la inclusión de parte de los suelos de su propiedad bajo la figura de las denominadas 'áreas ambientalmente protegidas'. Así consta en un informe entregado el jueves a los grupos municipales en la comisión de Urbanismo y que fue presentado a los concejales por el jefe del servicio técnico de Urbanismo, Javier Domingo. El documento señala que si bien «no hay problema» en estimar parte de las puntualizaciones hechas por la empresa al documento de aprobación inicial del nuevo plan, la que hace referencia a estas zonas de recuperación ambiental incluye «aseveraciones que no son ciertas y por tanto se propone su desestimación». La última palabra, no obstante, la tendrá elPleno cuando vote qué alegaciones admite y cuáles no.

Durante el periodo de exposición pública del PGO se recibieron 1.426 alegaciones que han sido valoradas por el equipo redactor del plan y posteriormente revisadas por los técnicos de Urbanismo. Ahora corresponde a la Corporación aprobar el informe de alegaciones, que será el documento que determine cuáles se admiten y cuáles no. Antes de su votación en el Pleno, no obstante, el documento está siendo estudiado en la comisión de Urbanismo que, ante la imposibilidad de analizar una a una todas las alegaciones, apuesta por respetar la decisión de los urbanistas en aquellas que hacen referencia a cuestiones meramente técnicas y centrará sus debates en las de transfondo más político. Es decir, aquellas que técnicamente permitan más de una respuesta posible y para las que las que una resolución favorable o desestimatoria dependa de la orientación que se quiera dar al documento de ordenación.

En la comisión celebrada la semana pasada, el jefe de los servicios técnicos de Urbanismo hizo una primera presentación de este bloque de alegaciones «políticas», entre las que el PSOE echó en falta las que había presentado como grupo municipal. Anteayer, Javier Domingo retomó y concluyó sus explicaciones, incorporando algunas alegaciones que en un principio se habían quedado fuera. Entregó además por escrito a los grupos su informe sobre estas cuestiones y sobre otros aspectos del plan que han sido modificados «de oficio» al detectar errores o deficiencias. Al final, sobre la mesa hay en torno a medio centenar de asuntos, sobre los que la comisión de Urbanismo retomará el debate el 9 de febrero.

Consideran que la altura de las torres previstas en Nuevo Roces debe bajar de 26 plantas a 12

En El Muselín plantean considerar suelo urbano lo ya consolidado, salvo las grandes pendientes

Respeta el suelo industrial

Entre esas alegaciones están las de ArcelorMittal. Por un lado, la siderúrgica rechaza el cambio de uso que se plantea para los terrenos del campo de tiro. En el plan de 1999 -vigente tras la anulación judicial de los dos posteriores- esta parcela de 74.000 metros cuadrados tenía la calificación de suelo urbano industrial para gran industria, pero en la nueva ordenación propuesta se define como suelo dotacional «de equipamientos propuestos». La empresa recuerda que el club de tiro que utiliza estos terrenos lo hace en virtud de una cesión en precario que puede ser revocada en cualquier momento y argumenta que cambiar los usos del suelo impediría usarlos en el futuro «para la actividad industrial». Los técnicos municipales no ponen ninguna objeción a admitir esta alegación y mantener la calificación actual.

Tampoco se oponen los servicios de Urbanismo a que otra parcela de 559.115 metros cuadrados, en Monteana, siga reservándose para usos industriales. En el documento de aprobación inicial se proponía convertirlo en suelo dotacional de infraestructuras. La empresa argumentó que la única infraestructura existente es su ferrocarril privado, que sirve al proceso industrial. Añadió que ese espacio, junto con el campo de tiro, es «la única zona de expansión disponible para futuras ampliaciones».

Los técnicos, no obstante, no comparten los argumentos de ArcelorMittal contra la delimitación de las nuevas 'áreas ambientalmente protegidas'. La nueva ordenación incluye bajo la figura de 'zona con limitación de actividades contaminantes y de recuperación ambiental' tanto la parcela de Monteana, como el campo de tiro y otros terrenos propiedad de la multinacional (depósito de escorias de Somonte, parque de cok y antigua cantera de Dolomía). La empresa entiende que «restringir la implantación de nuevos usos que puedan ser considerados como contaminantes y obligar a regenerar el área implica serios problemas para el mantenimiento de la actividad de esta compañía». Pero los servicios municipales no creen «cierta» esa aseveración, por lo que proponen desestimar esta alegación. Todo apunta a que la compañía podrá crecer dentro de sus terrenos, pero a cambio deberá invertir en mejoras ambientales en el perímetro de su factoría.

Otro asunto a debate serán las alegaciones con respecto a la altura de las cuatro torres previstas en ambas entradas a Nuevo Roces. Aunque el plan especial del área residencial permitía 26 plantas, los servicios municipales lo consideran «inapropiado» por el «impacto» que tendrían en la zona. Añaden que, dado que el resto de edificios tienen seis plantas, una altura de doce pisos sería suficiente para garantizar que estas torres tuvieran categoría de «edificios hito».

Con respecto a El Muselín, para no dejar a sus vecinos pendientes de un plan especial para poder abordar cualquier reforma en sus viviendas, proponen «considerar suelo urbano de baja densidad lo ya consolidado y excluir de esa clasificación las zonas con mayores pendientes, que en el algunos casos alcanzan el 75%».