Xixón acusa a Foro de cerrar la puerta a las viviendas municipales

Xixón Sí Puede critica que el gobierno local no permita presentar solicitudes de vivienda municipal y se adjudiquen con base a un registro de demanda, como les ha trasladado la concejala de Bienestar Social, Eva Illán, en la Comisión de Urbanismo. Según la edil Estefanía Puente, Foro les ha comunicado que existen tres viviendas municipales disponibles y pendientes de adjudicar, mientras hay otras cuatro en reparación, una de ellas para adaptarla a personas con diversidad funcional. Sin embargo, «Foro dice que no existen solicitudes de vivienda municipal, dado que no pueden presentarse,» reitera.

«Nos sorprende, y mucho, que no se permita presentar solicitudes a estas viviendas municipales, pues hay una normativa que regula el acceso», recordó Puente, quien llamó la atención sobre la «falta de transparencia» que supone el que esta normativa no esté disponible en la web municipal.

«Es la primera vez que se tiene conocimiento de que no se pueden presentar estas solicitudes, cosa que hasta hace poco tiempo sí era posible, y a la vez la concejala de Bienestar Social tampoco ha podido aclarar cuál es la razón de esta decisión, indicando que tendría que consultar si es así cuando el informe facilitado recoge que no hay solicitudes de vivienda del Parque Municipal», ha insistido.

La concejala añadió que este cambio en la gestión no se ha comunicado en ningún consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa).