De aprendiz a maestro joyero

La joyería y la relojería son dos de los escasos oficios que, a día de hoy, todavía se refieren a sí mismos como gremio. Esto implica una forma de aprender y trabajar las materias primas de manera artesanal, curtiendo al aprendiz en base al trabajo práctico cuidado y preciso. David González, encargado de la joyería Masev, es uno de estos profesionales que prácticamente se formaron desde la cuna. Hijo y nieto de joyeros, ya desde pequeño acudía a la tienda para ver de primera mano cómo funcionaba el negocio.

TRAYECTORIA Pasado. Estudió en el Corazón de María y se especializó en joyería y relojería. Abrió su primera tienda en la calle Langreo y en 2004 entró en Masev junto a su tío. Presente. A sus 45 años, se confiesa un apasionado de su profesión. Aficionado del Sporting y de la práctica del paddle y del golf, también disfruta viendo a sus hijos practicar deportes de equipo. Futuro. Sobre el legado de la tienda se muestra intrigado: «No sé si mis hijos seguirán. De hacerlo, intentaría que aprendieran en los mejores talleres».

Por ello, tal y como afirma, apenas hubo duda a la hora de decidir a qué dedicar su vida. «Con esta tradición familiar, casi fue natural acabar aquí. Lo mamé desde la más tierna infancia y en mis 45 años no conozco otro ámbito laboral», apunta. A fuerza de observar, tratar con los clientes y echar una mano siempre que podía, González encontró un oficio para el que se necesita precisión y delicadeza. De hecho, no oculta que su profesión, en muchas ocasiones, traspasa la frontera de su tienda para entrar en su vida cotidiana: «Te diría que lo primero en lo que me fijo de una mujer es en sus pendientes», afirma entre risas.

Echando la vista atrás, la historia de Masev, sita en plena plaza del Parchís, se remonta a julio de 1974. Manolo y Severino -padre y tío de David- decidieron seguir la estela emprendida por Evaristo López, primera generación de la familia en dedicarse a la joyería con sendas tiendas en la calle San Antonio y La Merced. Así, estos dos hermanos fundaron un negocio enfocado al oro y la brillantería, aunque sin dejar de lado algunas de las marcas con más prestigio de la relojería mundial. Como ejemplo, Omega decidió vender exclusivamente en su tienda en 1986. «Fueron años muy buenos. Hubo un 'boom' de ventas y la tienda comenzó a hacerse una cartera de clientes bastante completa. Si miramos esa época, las cosas han cambiado bastante», afirma González.

Así, la tienda funcionó de la mano de Manolo y Severino hasta principios de siglo. El fallecimiento del primero haría que David tuviese que entrar a formar parte activa del negocio para ayudar a su tío. «Después de formarme en Gijón y Oviedo abrí mi propia tienda en la calle Langreo. Estuve con ella hasta 2004, cuando entro en Masev para llevarla con mi tío», explica. En 2013, Severino se jubiló y dejó al cargo de la tienda familiar, después de 39 años de andadura, a su sobrino.

Cuestión de seguridad

Sosegada y elegante, Masev se presenta al cliente como una tienda atemporal. La suave línea de jazz que envuelve el negocio parece mantener en formol su esencia pese a que, según relata David González, las cosas han cambiado mucho desde sus inicios. «La inseguridad es una de las cosas en las que se ha mejorado. Las décadas de los 80 y los 90 fueron especialmente malas para nosotros, con muchos robos a nuestras espaldas», apunta. En concreto, la tienda vio cómo varios grupos de ladrones se abrían paso desde todos los ángulos posibles: desde el techo, desde el portal adyacente, reventando el escaparate o sustrayendo al descuido. «Afortunadamente, y tocamos madera, gracias al trabajo que hace la Policía llevamos una temporada más tranquila», corrobora.

Desde 2007, la caída del consumo afectó a gran parte de los sectores. La joyería, pese a ser un mercado exclusivo, también sintió el golpe de la recesión de primera mano. «Claro que nos afecta. Fuimos los últimos en entrar y seremos los últimos en salir. Cuando la gente se queda sin ingresos lo primero que deja de lado es el reloj antes que el pan, es algo lógico», sostiene.

La Escalerona, en hora

Masev, quizás debido a su posición sobre el mapa, es el negocio encargado de ayudar en el mantenimiento del reloj más emblemático de la ciudad, el de la Escalerona. De la mano del proyecto de rehabilitación que vivió en 2001, ejecutado por Miguel Díaz Negrete, los responsables de la tienda pudieron instalar el nuevo reloj en su posición habitual. «Subimos mi padre y yo a colocarlo. Es de tres caras y con una maquinaria increíble, controlado por radiofrecuencia para que se ponga solo en hora», relata. Hace dos años, debido a una fuerte tormenta, la maquinaria se paró y el reloj quedó bloqueado. Así, la contrata municipal que lo mantiene volvió a recurrir a ellos para resucitarlo. «Estuvo casi dos meses parado y todo el mundo lo notaba. Es muy importante para la ciudad», recuerda.

Preguntado sobre el futuro del negocio, David se encoge de hombros. «No sé si mis hijos estarán por la labor. Lo que sí tengo claro es que si se animan a ello necesitarán un aprendizaje sólido, algo que ahora es difícil viendo lo maltratada que está la FP», asume. De todas formas, si se animan, lo tiene claro: «Les intentaría llevar a los mejores talleres. Para aprender hay que trabajar».