«Hemos hecho los deberes para que Riva retome la autopista del mar»

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca Ortega (Ripoll, Gerona, 1958), participó el pasado lunes en el Fórum de EL COMERCIO sobre el futuro de los puertos del Norte y accedió de camino al aeropuerto de Asturias a pasar revista a los principales asuntos de actualidad que conciernen a El Musel.

¿Qué conclusiones se lleva del Fórum de EL COMERCIO?

Me ha parecido un foro muy interesante como reflexión global y me ha asombrado el poder de convocatoria. Yo creo en la competencia y en la autonomía del puerto y creo que no somos nadie los poderes públicos para señalar quién mueve contenedores, quién mueve gas o quién carbón. Opino que las que compiten son las cadenas logísticas y, por tanto, me parece muy importante concienciar a todo el mundo de que el transporte se tiene que mover en un ámbito de libertad de mercado.

«Los poderes públicos no somos nadie para señalar qué se tiene que mover por un puerto»

«La Autoridad Portuaria de Gijón nos ha dado la razón con el hotel de que era mejor la venta»

«La auditoría contra LD Lines que podría retirarle las ayudas tardará de 4 a 6 meses»

¿Están mejor posicionados en el Cantábrico los puertos que no hicieron grandes inversiones que los que las acometieron?

Yo creo que no. Además, todos los puertos en general en el Cantábrico han hecho grandes inversiones. Hablamos de Bilbao, de Ferrol, Gijón... En gran medida, Santander también ha afrontado todo lo que es el desarrollo de la zona de Raos... Las inversiones portuarias son a largo plazo y lo que hay que estar es preparado para que, en el caso de que haya demanda y posibilidades de crecimiento, haya infraestructuras suficientes.

¿Juzga que hay puertos sobredimensionados en el Norte de España y que esto les puede lastrar?

No me gusta hablar de que los puertos están sobredimensionados. Algunos puertos tienen en este momento sobrecapacidad, que es algo diferente, ya que tienen condiciones de abrigo para que la iniciativa privada pueda desarrollar y crecer en ellos. No tiene por qué ser un agravante...

Es el caso claro del de Gijón.

El Musel tiene abrigo desarrollado y tiene mucha capacidad para generar actividad económica, lo cual no significa que se tenga que hacer todo en el instante uno. Justamente cuando ejecutas un dique de abrigo como el de Gijón es para que se pueda desarrollar en un periodo de 30 ó 40 años. Sin ese dique no se podría desarrollar ninguna actividad económica nueva en El Musel.

Con un crecimiento exponencial de los contenedores y durante el funcionamiento de la autopista del mar, parecía que la diversificación de tráficos en El Musel podría ser un objetivo alcanzable ¿Se ha tocado techo?

Yo creo que no. Además, no tenemos que limitarnos al hinterland asturiano. Lo que compiten son las cadenas logísticas e igual que un tráfico sale ahora por Santander o Bilbao puede salir por Gijón o por Avilés. Lo cual no significa que uno se robe al otro, sino que la eficiencia en la prestación de servicios en toda la cadena logística es lo que puede hacer que cosas que ahora se mueven por transporte terrestre pueden pasar al ferrocarril o, incluso, generar actividades ajenas a la propia economía productiva. Por tanto, las posibilidades son amplias y la diversificación yo creo que hay que trabajársela. Tiene que ser el mercado el que fije lo que se tiene que mover por un puerto.

¿Urge legalizar la regasificadora antes de que sea demasiado tarde?

No soy la administración energética, pero sí creo es que hay que generar mecanismos para que pueda emplearse como 'hub' gasista. En eso estamos trabajando. Estamos hablando con Industria para que los peajes al embarque sean menores y entiendo que independientemente de cuáles sean las necesidades energéticas del país, sí defiendo que tenemos que aprovechar esa infraestructura para generar actividad de tráfico para el puerto.

Rafael Riva se queja del papel de Puertos del Estado en el proceso de recuperación de la autopista del mar. ¿Cree que hay algún motivo de reproche?

Creo que se quejaba más que se queja. Con el Gobierno francés hicimos una llamada de interés para ver quiénes podían estar interesados con la idea de apoyarlos con fondos comunitarios que pudieran estar disponibles. Los gobiernos de España y Francia hemos apoyado al único que se presentó, que fue Transportes Riva, aprobando una propuesta de proyecto que él mismo ha firmado y yo confío que sea capaz de llevar a cabo. El empresario no tiene en este momento ninguna queja respecto a Puertos del Estado, ya que hemos hecho los deberes en el sentido de buscar mecanismos que permitan retomarla.

¿Podría repetirse el concurso de declaración de interés sobre la autopista del mar si el proyecto que ganó el anterior no fructifica?

Sí, pero no creo que vaya a ser necesario hacer llamadas de interés. Se hizo en un momento dado porque había la posibilidad de aprovechar el sobrante de los fondos con un convenio que era permitido por la Unión Europea que tuviera prórroga y eso, en este momento, no es posible. Por tanto, en el caso de que Transportes Riva no la llevara adelante, cualquier naviera puede subrogarse un acuerdo para aprobar los fondos CEF o bien otra solución en el ámbito del libre mercado. Por ejemplo, acaba de ponerse en marcha una autopista del mar por la Compañía Luxemburguesa de Navegación entre Leixoes, Santander y el puerto de Rotterdam. Es decir, que no hace falta hacer un concurso público para que pueda desarrollarse una autopista del mar.

¿Hay algún precedente en la UE de que a una naviera se le retiren las subvenciones concedidas como podría ocurrirle a LD Lines?

No lo conozco. Se trata de hacer una auditoría independiente entre los dos estados (España y Francia) para saber si los fondos se emplearon de la forma en que el contrato exigía. Todos tenemos dudas razonables al respecto y, por tanto, lo que queremos es, como responsables públicos, ver si se confirman.

¿Para cuándo estarán los resultados de esa auditoría?

Nos ha costado mucho llegar a acuerdos con el otro estado para ponerla en marcha y en este momento está a punto de cerrarse el proceso de licitación que va a liderar Francia. Quizás tendremos que esperar entre cuatro y seis meses, calculo.

¿Va más lenta en Gijón que en otros puertos la solución de los problemas de accesos?

Cada puerto tiene su problema. Afortunadamente, Gijón está en buena condiciones con su acceso ferroviario, que es un elemento que consideramos de vital importancia. En el caso de El Musel, lo relevante es poner en marcha el acceso por Jove, que evita que el tráfico pesado pase por zonas urbanas y habitadas. Yo entiendo que, en la situación financiera de El Musel, es difícil que acuda a un préstamo del fondo de accesibilidad; por ello, negociaremos con la Dirección General de Carreteras para que sea por la vía presupuestaria como se afronten los fondos para ese acceso.

El recurso contra Barettino

¿Se sabe algo de su recurso ante Fomento contra el nombramiento de Barettino?

Es un proceso sobre el que no tengo noticias ni en un sentido ni en otro.

¿Sigue el caso judicializado de los sobrecostes de la ampliación de El Musel en la Audiencia Nacional?

Lo sigo con detalle y, a veces, me sorprendo con muchas de las cosas que van saliendo. Hay que esperar que los jueces, que hacen un trabajo serio e independiente, dictaminen y emitan sentencia sobre este tema. Yo lo que confío es en seguir trabajando para que El Musel no pierda los fondos comunitarios y que, en el caso de que los perdiera, ello no representara un handicap irresoluble para el puerto de Gijón.

¿Ha limado ya las asperezas con Laureano Lourido?

No soy partidario de tener desencuentros con los presidentes de las autoridades portuarias. Este año hemos llegado a aprobar el plan de empresa en consenso y entiendo que hemos abierto la resolución de los problemas que teníamos enquistados. En el caso particular del hotel, ha habido un reconocimiento por parte de la Autoridad Portuaria de que es mejor la venta. A la vista está que hay interesados en el inmueble, entre ellos el mismo que quería alquilarlo. Igualmente hemos acordado un proceso conjunto para establecer el pliego de condiciones para la venta de la EBHI.