El registro de viviendas de emergencia tiene 42 casos sin evaluar desde junio

Cuarenta y dos familias gijonesas acudieron desde junio a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa). Lo hicieron en busca de ayuda para no perder su casa o para lograr alojamiento urgente. Lo único que lograron fue que los inscribieran en el Registro de Demandantes de Viviendas de Emergencia Social. «No dicen que todos esos casos están sin valorar, porque como las bases del registro no se aprobaron hasta el 20 de diciembre no hubo manera. Es indignante».

Así lo aseguró una enfadada Estefanía Puente. La concejala de Xixón Sí Puede lamentó no solo la tardanza «en que nos dieran estos datos, que llevamos pidiendo mucho tiempo», sino en que «haya 42 casos de personas que necesitan una vivienda urgente y no hayan sido ni valorados». A Puente no le gusta el registro implantado por el Gobierno regional. «Ese registro es una lista de espera que no da una respuesta ágil e inmediata a las personas con alto riesgo de exclusión residencial».

Asegura que los datos le dan la razón. «El Ayuntamiento reconoce que cinco de los cuarenta y dos casos están en situación de lanzamiento inminente. Pues bien, para ellos tampoco hay respuesta», apunta.

De esos cinco casos, Emvisa aclara que tres son personas con problemas de pago de hipoteca y los dos restantes con rentas de alquiler pendiente. «De uno de los casos con hipoteca impagada nos especifican que el desahucio es en enero, pero no sabemos que haya soluciones previstas».

«Ocultar las denegaciones»

Para Estefanía Puente, «se trata de un registro de dudosa legalidad», ya que desde junio, cuando abrió, hasta el 20 de diciembre, «funcionó sin bases reguladoras, por lo que hubo una supuesta vulneración del derecho a la vivienda y a solicitarla».

Cree la concejala de Xixón Sí Puede que el organismo al que obliga el Principado a los ayuntamientos tiene «como único interés ocultar los datos de denegación y los de tiempo de espera». Porque, hasta ahora era Emvisa la que valoraba cada petición y la elevaba al Gobierno regional, para encontrar el respaldo a la adjudicación de la vivienda. Ahora, las personas incluidas en el registro carecen de información de su caso. «Si en un año no tienen respuesta, pueden volver a presentar su solicitud», explicaron fuentes municipales.

A estos 42 casos del último semestre, Emvisa suma otros 56 «presentados de enero a junio». De esas familias que solicitaron ayuda para la vivienda o, directamente, una vivienda, aún quedan «ocho casos pendientes de respuesta», critica Puente, quien apunta otra queja: «No sabemos qué ocurrió con el resto de los casos. Si han tenido respuesta positiva o no».