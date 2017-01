«Somos un partido abierto que no marca líneas rojas», defiende Moriyón

«Somos un partido abierto que no marca líneas rojas, que defiende las alianzas sin desnaturalizar nuestro programa». Carmen Moriyón no necesitó ayer micrófono, el mismo que dio problemas a todos los ponentes, para hacer llegar su mensaje al centenar de asistentes a la sexta convención local de Foro, celebrada en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. La alcaldesa de Gijón se mostró convencida de que la única forma de avanzar «es con mucha paciencia y toneladas diálogo» y reprochó al PSOE «su aislamiento. Siguen clavados en su política del 'no es no' ante cualquier gobierno que no sea de su partido». A esa política achacó que «hayan sido los únicos en no apoyar el PGO», cuya segunda salida a información pública considera «lógica cuando lo que se busca es la máxima transparencia. Estamos acostumbrados a planes contrarios a los deseos de los ciudadanos», espetó.

En esa línea defendió «la nueva renta social» de la que el Ayuntamiento de Gijón será pionero en Asturias. «Que no os confundan, es un proyecto liderado y revisado por Foro», aseguró a la vez que lanzaba un mensaje: «La renta social no es un favor, es un derecho. A los que aseguran que es un chollo yo les respondo que la verdadera suerte estriba en contar con un puesto de trabajo estable y suficientemente remunerado».

Indiferencia del Gobierno

Cristina Coto Presidenta Foro Asturias Carmen Moriyón Alcaldesa de Gijón Isidro Martínez Oblanca Diputado por Asturias Fernando Couto Concejal de Urbanismo «2017 empieza mal para Asturias: la alianza entre el PP y el PSOE solo beneficia a Javier Fernández» «Los socialistas siguen en su política del 'no es no' ante cualquier gobierno que no se de su partido» «Si el tramo León-La Robla es de ancho ibérico, la red de alta velocidad no llegará jamás al Principado» «Hemos perdido un millón de viajeros con el chamizo de Sanz Crespo. Queremos la estación en el centro»

Además de reivindicar como suyos los programas en marcha y criticar «el aislamiento del PSOE», la alcaldesa quiso marcar diferencias con el PP. Del socio en la candidatura para las elecciones generales agradeció «su apoyo a los presupuestos», pero confesó que «me ha dolido mucho su rechazo a la renta social. Hay que defender los intereses de todos los gijoneses, no solo de algunos». Una crítica al PP que va más allá de las acciones del grupo municipal. Aunque aseguró que «no tengo ningún interés en criticar al Gobierno de España», dejó claro que «lo que está ocurriendo con la depuradora, la regasificadora, los accesos a El Musel y la autopista del mar, así como un largo etcétera es un escándalo sin paliativos. El túnel del metrotrén, diez años sin uso, es testigo del abandono del Gobierno central».

Una posición crítica en la que contó con el respaldo de la presidenta regional del partido, Cristina Coto, y del diputado por Asturias de la formación, Isidro Martínez Oblanca. La primera sentenció que «2017 no empieza bien para los asturianos, ya que la alianza sucursalista entre el PP y el PSOE solo beneficia a Javier Fernández». Por su parte, el diputado nacional aseguró que «en estas primeras semanas de gobierno de Mariano Rajoy hemos escuchado buenas palabras, pero a Foro nos gustan las buenas obras y no las estamos viendo». Lo dijo en relación a la especulación de que «el tramo ferroviario entre León y la Robla sea de ancho ibérico. Si eso es así, a los asturianos nos estarán dando gato por liebre: la red de alta velocidad nunca llegará a Asturias».

Martínez Oblanca defendió su trabajo en el Congreso: «Mientras un solo diputado de Foro ha presentado 55 iniciativas, todos los demás asturianos se quedan en 43», ilustró, al tiempo que elogió el que realiza en el Senado Rosa Domínguez de Posada. Estaba ella en la sala, junto a todos los concejales del grupo municipal, los diputados regionales Pedro Leal y Carmen González, además de fundadores de Foro como Fernando Landa.

«Nosotros, como Málaga»

Así hasta cien personas que cortaron varias veces los discursos con aplausos. Uno de los más aplaudidos fue el primero en tomar la palabra. Fernando Couto, secretario local del partido, portavoz municipal y concejal de Urbanismo, destacó que Gijón volverá a tener PGO «después de 17 años sin él», situación de la que acusó a los socialistas. «Nuestra propuesta elimina los edificios de cinco alturas que ellos querían poner en la zona rural y da 250.000 metros cuadrados más al Parque Científico y Tecnológico».

Un 'repaso' al PSOE que cerró con su reivindicación del metrotrén. «Nosotros queremos ser como Málaga, donde el PSOE hizo autobombo del metro» y en la centralidad de la estación. «Hemos perdido un millón de viajeros con el chamizo de Sanz Crespo», lamentó.