La creatividad de Ferran Adrià llega a La Asunción

«La metodología de Ferran Adrià me parece fabulosa. Más que cocinero, lo considero un artista. Está presente en todo el proceso creativo y cuida los cinco sentidos. No solo el sabor, sino también los colores del plato, las texturas... Y es muy meticuloso en la recogida de información. Ha creado un lenguaje propio». Mónica Delgado, profesora de Plástica en Secundaria del colegio La Asunción, lo tuvo claro cuando el centro conoció el proyecto 'Escuelas Creativas' del afamado chef. El alma del que fue considerado durante cinco años el mejor restaurante del mundo, elBulli (Gerona), que hace un tiempo comenzó a hacerse preguntas sobre su propio trabajo, no solo ha puesto en marcha un laboratorio de creatividad aplicada a la gastronomía, sino que piensa que su metodología puede ayudar a los docentes que buscan innovar en el aula. «No podíamos dejar pasar la oportunidad», afirma Mónica Delgado. Tanto ella como la profesora de Informática y Tecnología Mónica González presentaron, en nombre del colegio, el proyecto de La Asunción a la convocatoria.

En él explicaban cómo el centro lleva cuatro años aplicando nuevas metodologías de aprendizaje. «Hemos deshecho las líneas que separaban las asignaturas y trabajamos por proyectos». Así, ambas docentes plantearon a sus alumnos si un robot puede ser arte y, en el intento por que el ingenio electrónico pudiera dibujar con un rotulador, surgieron muchas dificultades que, juntos, tuvieron que superar preguntando a los profesores de Matemáticas, Ciencias, ingenieros industriales... Aquel proyecto que combinaba arte y tecnología hizo que el suyo fuera el único centro asturiano en participar en el XVII Congreso Internacional de Pensamiento (ICOT, por sus siglas en inglés) celebrado en Bilbao hace dos años. Pero no fue el único. También involucraron a los alumnos en la construcción de una cueva para conocer la historia de Gijón; realizaron un libro de recetas basado en las emociones y lograron que los más de mil trabajos que realizaron sobre El Greco se expusieran en los escaparates de los comercios de la ciudad para trasladar al resto de la ciudadanía la sensibilidad por el arte.

El único en Asturias

Ahora el centro busca trabajar en la concienciación ambiental y en que los alumnos aporten «soluciones que vayan más allá del depositar el envase de plástico en el contenedor amarillo» para cuidar el entorno. Los docentes les recuerdan que tienen herramientas a su disposición (impresoras 3D, cortadoras láser...), pero que las ideas tienen que venir de ellos. Es un primer paso para involucrar a toda la comunidad educativa y llegar, incluso, «al resto de la ciudad».

Su trayectoria y su propuesta han captado la atención de Ferrán Adrià y de la Fundación Telefónica, que son quienes lideran el proyecto de 'Escuelas Creativas'. La Asunción es uno de los 19 colegios de todo el país elegidos para participar y el único de Asturias. «Solo el hecho de haber sido seleccionados ya es todo un premio», explica Mónica que, junto con su compañera, viajará a mediados de febrero a Barcelona, donde el chef recibirá a todos los partícipes. Allí les dará pautas en función de los objetivos que quiera lograr cada uno. El proceso durará hasta mayo y en ese tiempo los centros contarán con un asesor personal y tendrán la oportunidad de estar conectados para intercambiar experiencias. «Hay colegios urbanos, rurales, públicos, concertados, un privado, grandes, pequeños... Y compartir las mismas inquietudes será muy enriquecedor», afirma la profesora de Plástica, que ya viajó con la jefa de estudios de Primaria, Loreña Castaño, a Finlandia y Estonia para conocer otras metodologías. Concluida la experiencia, el centro estará «encantado» de compartir los conocimientos adquiridos con todos los que estén interesados.