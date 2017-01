Un último esfuerzo antes de poder disfrutar, por completo, de la calle Francisco Tomás y Valiente que une Tomás Zarracina con El Parchís. Es lo que piden desde el Ayuntamiento, pues tras casi dos años en obras y varios meses con solo un estrecho paso abierto, la vía peatonal se cerrará completamente durante todo el mes de febrero para que los operarios puedan rematar las obras de construcción del sótano que albergará el archivo municipal. Pasado este tiempo, está previsto que Tomás y Valiente vuelva a estar abierta completamente y sin restricciones. Sin embargo, los comerciantes y vecinos que ya llevan «demasiado tiempo» conviviendo con unas obras de remodelación de la antigua Escuela de Comercio no están satisfechos con la idea de que la calle se bloquee durante todo un mes y piden que el Consistorio recapacite y lleve a cabo esas obras de remate «por partes», de forma que siempre haya un paso, aunque sea estrecho, disponible.

Así se lo manifestó a EL COMERCIO Juan José Güevea, quien transita a diario por la zona. «Por lo que se puede ver entre los tablones que cierran la zona, ya tienen parte del suelo puesto. ¿Por qué no abren ese trozo mientras terminan con el que todavía está sin tocar? Así no obligarían a la gente a dar un rodeo», propuso. Lo mismo que planteó, desde la tienda de L'Occitane ubicada en la esquina entre El Parchís y La Merced, Cristina Roquer. «Por nuestra situación, si se corta ese paso vamos a perder bastantes clientes, pues la gente no se acercará hasta aquí a no ser que venga a algo en concreto. Ya tuvimos que soportar durante meses, más que los que iban a ser en un principio, pues esto parece la obra del Escorial, infinidad de nubes de polvo y arena como para que ahora nos hagan esto y precisamente en uno de los meses más flojos», lamentó la encargada del comercio. Recordó que la calle «ya estuvo cortada completamente durante una semana hace poco y en la tienda se notó muchísimo, lo mismo que se notó la ausencia del Mercado de Artesanos en las dos últimas Navidades».

«No se cumplen los plazos»

Cristina Roquer Encargada de L'Occitane Juan José Güevea Vecino María Llera Propietaria de Pepper Daniel Fuentes Propietario de Por amor al arte Ana Doldán Propietaria de Perseo «Ya tuvimos que soportar nubes de polvo para que ahora nos hagan esto en uno mes que ya es flojo» «Parte de las balsosas ya están colocadas, que abran esa zona mientras terminan el resto de la calle» «Lo que nos da vida es la gente que viene de Corrida y Los Moros y si cierran ya no pasarán por delante» «La reforma iba a durar unos meses y vamos por los dos años, tengo miedo de que esto se alargue» «El bloqueo de la calle nos puede perjudicar, pero al menos no eligieron las Navidades o las rebajas»

A pocos metros, la propietaria de la tienda de ropa infantil Pepper, María Llera, tampoco veía con buenos ojos el cierre total de Tomás y Valiente. «Lo que a nosotros nos da vida es el flujo de gente que procede de Corrida y Los Moros, y si cierran este paso, muchos ya no caminarán por delante de la tienda», explicó. Las ventas, agregó, «ya se resintieron durante estos últimos meses debido a los trabajos de reforma del edificio». La comerciante criticó también las molestias que tuvieron que soportar ella y sus vecinos de La Merced, debido a la presencia de partículas de diferentes materiales procedentes de las obras. «Hace varios meses tuvimos verdaderos problemas debido al uso de arena, que se nos acumulaba en la tienda e incluso nos obligaba a barrer cada poco para eliminarla», relató. Y recordó que en su caso los productos, prendas infantiles, «podrían estropearse con tanto polvo».

También se mostró notablemente contrariado el propietario de la tienda de ropa y complementos sostenibles Por amor al arte, David Fuentes, quien abrió su comercio cuatro meses antes de que comenzasen las obras. «El cambio de antes y después de que empezasen los trabajos se notó muchísimo y yo entiendo que las obras hay que hacerlas, pero creo que deberían intentar contar más con los pequeños empresarios de la zona para estas cosas», manifestó. Además de preocuparse por las pérdidas que puede suponer el cierre de la calle peatonal, Fuentes vaticinó que «la cosa puede ir para largo. Las obras de la Escuela de Comercio iban a ser unos cuantos meses y llevamos dos años, no se cumplen los plazos y tengo miedo que el mes se convierta en más tiempo», señaló.

La propietaria de la tienda de moda Perseo, Ana Doldán, apoyó la idea de cortar solo una parte de Tomás y Valiente y añadió una crítica a las de sus colegas. «El paso que dejaron ahora, además de ser demasiado estrecho, carece de buena iluminación. Por las noches no se ve nada, y ahora anochece muy pronto, y la presencia de unas escaleras en uno de los laterales del Antiguo Instituto puede causar caidas», advirtió. Las ventas, apuntó, podrían verse afectadas por el cierre completo de la calle aunque, reconoció, «al menos no eligieron la Navidad o las rebajas para hacerlo».

Por último, desde la tienda de ropa y complementos Bres, Cristina Noste también fue muy crítica con el bloqueo de la calle e, incluso, propuso una alternativa. «¿Por qué no abren las puertas del patio del colegio Jovellanos para permitir el paso desde Begoña? Pueden hacerlo en un horario en que los niños no estén», planteó.

El empeño de vecinos y comerciantes, sin embargo, chocó con las razones técnicas que esgrimen desde la concejalía de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras que dirige Manuel Arrieta, quien explicó a este diario que «para rematar la construcción del sótano de Tomás y Valiente hay que impermeabilizar el suelo antes de colocar las balsosas y dejar que todo ello se asiente, no se puede abrir antes».