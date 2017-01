Los vecinos de Santurio exigen un plan para controlar la población de jabalíes

Los destrozos causados por los jabalíes se han recrudecido en los últimos tiempos en la parroquia de Santurio. Aunque el problema no es nuevo, las medidas para controlar la población de suidos llevadas a cabo por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales han tenido un efecto totalmente contrario. «El año pasado, los guardas hicieron perreas en la falda del monte Deva. Consiguieron que los jabalíes se marcharan de allí, pero se metieron en nuestra parroquia», explicó ayer el presidente de la asociación de vecinos San Jorge de Santurio, José Luis Pérez.

Además, la existencia de un coto de caza en Peón contribuyó a que los animales migrasen a Santurio, apuntó el portavoz vecinal. Antes de eso, padecían destrozos ocasionalmente, «pero la cosa estaba equilibrada». Sin embargo, la presencia de los jabalíes se ha hecho cada vez más frecuente desde entonces, por lo que los habitantes de la parroquia reclaman al Principado que adopte medidas para atajar el problema. «Sé que aquí no se puede cazar por razones de seguridad, pero hay alternativas. Se puede hacer sin riesgo para los vecinos», aseguró. A su juicio, los 'perreos' «no sirven de nada, la única solución es eliminarlos». La situación es preocupante porque, aunque está próxima al núcleo urbano, «Santurio es una parroquia ganadera y los praos están hechos un desastre», subrayó Pérez. La semana pasada, sin ir más lejos, una vecina vio a un jabalí en su finca a las tres de la tarde. El presidente vecinal señaló que los residentes en la zona conocen dónde están los suidos y ofrecen al Gobierno regional su colaboración para abatirlos. «Tienen que hacerlo los cazadores, no los guardas de la consejería», puntualizó. Solucionar las correrías de los jabalíes es una reivindicación esencial para los vecinos de Santurio que, por otro lado, no señalan quejas de mucha envergadura. «Ahora mismo no tenemos grandes necesidades. Todos los caminos están iluminados, tenemos agua de la EMA, saneamiento, línea de autobús e incluso internet», enumeró el presidente vecinal. En la asamblea general que celebraron ayer, repasaron el estado de la parroquia y fijaron los objetivos más inmediatos para el futuro.

Monumento a las mujeres

Respecto a las infraestructuras, indicó que, si no hay imprevistos de última hora, esta semana comenzará la segunda fase de los trabajos en la carretera general. Dentro del proyecto de ensanchamiento de esta vía, ahora se actuará en el trecho comprendido entre el centro social y el restaurante Las Peñas. «Es una obra muy demandada porque había unos tramos muy estrechos», explicó Pérez. De hecho, hace unos años falleció un joven motorista en ese punto.

En la asamblea, también se aprobaron las actividades lúdicas y culturales para este año. Como novedad, Santurio festejará el Antroxu. Lo hará el 25 de febrero e incluirá un concurso de postres típicos de Carnaval. Esa misma jornada, con unos días de antelación al Día Internacional de la Mujer, los vecinos inaugurarán una escultura en homenaje a las trabajadoras de la parroquia, que representará a «una mujer de pueblo sentada en la plaza con sus productos».