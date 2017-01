Aulas en las que «nadie pegue, amenace e insulte»

Quieren un mundo más tolerante y solidario, pero saben quepara lograrlo tienen que empezar respetando a los más cercanos como son los compañeros de aula. Por eso, acabar con el acoso escolar fue el principal mensaje que lanzaron ayer los escolares en los manifiestos que leyeron con motivo de la celebración del Día de la Paz y la No Violencia. En un año en el que ya se ha implantado el proyecto 'Tutoría entre Iguales (TEI)' -alumnos mayores trabajan con otros más pequeños para aprender a convivir mejor- los de quinto de Primaria del colegio Jovellanos, que ejercen de tutores, y los de tercero, que son los tutorizados, quisieron transmitir al resto que los niños también tienen «derechos y responsabilidades», y que la aspiración de todos es que «nadie pegue ni dé empujones; amenace o asuste a los demás; insulte o se ría de otro compañero, cree rumores y chismorreos o excluya del grupo e impida jugar a otros niños».

En la misma línea se expresaron los mediadores de patio del Los Campos. Identificados con sus petos de colores, 27 alumnos de quinto y sexto de Primaria intervinen en los conflictos entre compañeros para buscar una solución y si no, avisan a un profesor. Previamente han recibido formación y ayer quisieron compartir sus experiencias en las que se muestran encantados con los resultados. El respeto que ha de existir entre todos lo simbolizaron con flores los alumnos del Virgen Mediadora (Dominicas). Los niños de Primaria entregaron a los de Secundaria y Bachillerato plantas que, después, los mayores colocaron en el símbolo que había colocado en el suelo del patio. Por su parte, alumnos y profesores del San Vicente de Paúl se concentraron en las inmediaciones del centro con un cartel del 'Guernica' de Picasso y pancartas que representaban el derribo de muros para acabar con la intolerancia. No faltó la música. En La Corolla, bajo el lema 'Con la paz no se juega. Juguemos a construir la paz', cada curso eligió un juego originario de uno de los cinco continentes. Así, los alumnos de cuarto de Primaria decidieron profundizar en las diferencias entre China y el Tíbet y eligieron como símbolo las banderitas tibetanas de oración, los ideogramas chinos con la palabra paz y un juego infantil común en ambos lugares, 'Cabeza de dragón'. En la Asunción, profesores, alumnos y personal no docente reclamaron un mundo de concordia con palomas de papel, llenas de fotografías de niños, mandalas y pancartas para pedir otro tipo de fronteras. En el Laviada, los más pequeños, con dibujos de corazón en la cara, salieron al parque próximo al colegio para entrelazar sus manos y representar el símbolo de la paz.