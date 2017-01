Cuatro años de investigación y segundo juicio por el 'caso EMA'

No es la primera vez que Luis Alemany, exgerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) se sienta en el banquillo de los acusados por la denuncia presentada por la nueva dirección de la empresa municipal. En 2015 salió absuelto en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de los delitos de administración desleal y apropiación indebida por los que fue procesado. La acusación particular, ejercida por los actuales responsables de la empresa municipal, elegidos por Foro, renunció el mismo día de la vista oral a toda acción de acusación. Inicialmente solicitaba para el antiguo gerente una condena de seis años de cárcel por apropiarse, supuestamente, de 216.229 euros. La fiscalía pedía para él tres años de prisión, si bien durante el juicio modificó sus conclusiones a seis meses de cárcel.

Luis Alemany fue finalmente absuelto «al no haber probado que unilateralmente y por sí solo decidiese o hiciese los pagos, cobros o gastos supuestamente que se le atribuyen». «El acusado no podía con su sola firma disponer de fondos, necesitándose para ello la firma mancomunada suya y del presidente, también, posteriormente, de la jefa económico-administrativa, pero en este juicio sólo se ha sentado en el banquillo el señor Alemany cuando en esos cobros o gastos, supuestamente indebidos, tuvo que intervenir otra persona», recogía el fallo judicial del magistrado Bernardo Donapetry.

Acuerdo verbal

PP y Foro denunciaron la actuación de la anterior gerencia tras una auditoría externa

El juez instructor, Juan Laborda, acusó a los antiguos responsables y a los tres empresarios

El punto de controversia por el que se inició ese procedimiento judicial fueron las mejoras del contrato fuera del convenio a las que Alemany llegó por acuerdo verbal con el consejo de administración. No estaban firmadas por escrito y no venían recogidas en su contrato pero, según el procesado, «contaban con la aprobación y la supervisión» de este órgano. No obstante, el acusado hizo entrega antes de la vista oral de 67.000 euros en concepto de lo percibido por las bolsas de estudios que tenían a sus hijos como destinatarios. Las demandas del Ayuntamiento de Gijón contra Luis Alemany y Dulce Gallego se remontan a finales de 2012, pocos meses después de que el equipo del Gobierno de Foro destituyese al gerente «por pérdida de confianza» y de que Dulce Gallego hubiese cesado en la presidencia tras vencer en las elecciones municipales la lista de Carmen Moriyón.

Un informe elaborado por la consultora PwC y apuntaba que la EMA, una empresa que cuenta con un presupuesto anual de 26 millones de euros, tenía una supuesta falta de control presupuestario y de adjudicación de compras y contrataciones. Todas estas presuntas irregularidades supusieron el despido de dos directivos de la EMA. En concreto, de la jefa del área económico-administrativa y del jefe de los servicios técnicos.

PP y Foro pusieron estos hechos en conocimiento de la fiscalía de Gijón, que dictaminó que los anteriores gestores de la EMA pudieron haber incurrido en prevaricación.

Por ello, presentó denuncia en el juzgado de guardia ante la posibilidad de que existieran varios delitos penales. El juez instructor, Juan Laborda, imputó formalmente al exgerente, a la expresidenta y a los tres empresarios que supuestamente salieron beneficiados. Entre 2009 y 2011 se le habrían encargado obras por más de 50.000 euros, cuando la legislación indica que esas han de salir a concurso público. Será ahora el juez del Penal 2 el próximo en pronunciarse.