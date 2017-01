Dulce Gallego: «No he tomado ni un café con ellos; no conozco a los empresarios»

«Conozco la ley y la he aplicado escrupulosamente con el visto bueno del interventor del Estado. Niego la mayor sobre los hechos que se me imputan. Soy inocente y no cometí ninguna irregularidad». Dulce Gallego, la que fuera presidenta de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y concejala de Medio Ambiente e Igualdad, se defendió ayer ante el juez del Penal 2 de los delitos de fraude y exacciones ilegales por los que la fiscal Berta Fernández le pide una condena de dos años de prisión. «No conozco a los empresarios, no me he tomado ni un café con ellos», declaró ayer en la sala de vistas sobre el presunto trato de favor a las empresas Suymcoplas y Aldesa y la contratación irregular de obras entre los años 2009 y 2011, cuando ella ocupaba la presidencia de la empresa municipal.

«Mi labor era presidir los consejos de administración y marcar las líneas generales de la empresa desde el punto de vista político, los pormenores de las obras no me correspondían a mí, para eso estaban los técnicos», explicó ante el juez Luis Ortiz Vigil.

Junto a ella se sentó en el banquillo de los acusados, por los mismos hechos, Luis Alemany, exgerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y artífice, supuestamente, que crear el contrato macro por el que las obras «menores y de premura» no tenían que pasar por el consejo de administración. «El contrato macro se hizo precisamente para evitar maniobras torticeras de fraccionar contratos, un extremo, que como bien sabrá, se está persiguiendo en toda España», le contestó a la representante del ministerio fiscal. «Ese marco lo propuse yo personalmente por la necesidad de dar respuesta rápida en la realización de trabajos relacionados con el suministro de agua como un servicio público. La gente no entiende que necesite una conexión y por la demora de los trámites administrativos no llegue hasta dentro de un año», señaló.

La fiscal solicita para los responsables de la empresa municipal dos años de prisión

«Ganamos el concurso de obras porque somos los más especializados», dicen los empresarios

Alemany, representado por el abogado José Joaquín García, destacó que «en las contrataciones se respetaron las garantías de publicidad y concurrencia» y negó que se realizara una «doble facturación» o que hayan existido «sobrecostes». Las empresas Suymcoplas y Aldesa -cuyos responsables también están procesados en esta misma causa- ganaron el concurso tras presentar una baja al precio de licitación del 14%. En virtud del contrato, cada una de las dos empresas podría facturar 773.910 euros al año. Sin embargo, la empresa Suymcoplas, se excedió durante ese periodo de tiempo 2,3 millones de euros, sin que ese extremo se notificase al consejo de administración. «No hubo ningún tipo de sobrecoste, solo fueron abonos de trabajos realizados, me preocupaba de los que pasaba en la EMA», dijo sin embargo Luis Alemany en la sala de vistas, poco después de que a la pregunta de la fiscal de si estaba al corriente de las obras que se ejecutaban contestase así: «Por supuesto, no soy de los que no se entera de lo que hace su mujer».

Declaración parcial

Tanto Dulce Gallego como Luis Alemany se acogieron a su derecho a declarar únicamente a las preguntas formuladas por la fiscal y por los abogados de las defensas. Ambos se enfrentan a dos años de prisión y a la inhabilitación durante ocho años para empleo o cargo público por fraude y exacciones ilegales.

No son los únicos enjuiciados por el 'caso EMA'. Los tres empresarios que supuestamente se vieron beneficiados por las prácticas que la fiscalía y la acusación particular ejercida por la empresa municipal de la que Alemany fue destituido en 2012 consideran ilegales se sientan en el banquillo de los acusados. A José Luis González (Suymcoplas), la fiscalía le pide dos años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros por tráfico de influencias, además de otros dos años de cárcel por fraude y exacciones ilegales. La misma condena pero una multa más baja, de 350.000 euros, solicita la fiscalía para Jaime Martín y Javier Fernández Balseiro (Aldesa).

Los tres empresarios negaron haberse visto beneficiados por la EMA y haber presentado una doble facturación, como supuestamente quedó demostrado en un informe técnico solicitado a posteriori. «Nos seleccionaron a nosotros porque somos los que mejores medios personales y maquinaria tenemos, somos una empresa muy especializada», declaró José Luis González, que negó haber presentado un sobrecoste por casi el doble del precio de adjudicación. «No fue ningún sobrecoste, ese dinero fue que nosotros lo adelantamos en concepto de licencias y de trabajos realizados», aseguró.

En ese mismo sentido se pronunciaron los otros dos empresarios acusados, quienes reiteraron que su adjudicación se ajustó a la legalidad y no hubo ni trato de favor ni procedimientos fraudulentos.

La primera sesión del juicio oral se prolongó durante cinco horas y una vez que declararon los cinco procesados se suspendió para retomarse el próximo lunes. La vista oral en la que son juzgados los responsables de la EMA en la última etapa de gobierno socialista se desarrollará en otras cinco sesiones, siempre coincidiendo en lunes. Por lo tanto, el juicio no quedará visto para sentencia hasta el mes de marzo, una vez que hayan testificado los peritos, los testigos, entre los que se encuentran la exsecretaria municipal Dora Alonso, y el anterior interventor municipal, Juan González Salas, además de los exjefes económicos y técnicos de la Empresa Municipal de Aguas Begoña Fernández y Javier Tagarro.

Las sesiones del 20 de febrero y del 6 de marzo se dedicarán a la presentación de los informes periciales y el 13 de marzo llegará el turno de la exposición de los informes de conclusiones tanto de las defensas como de las acusaciones.

Se da la circunstancia de que Luis Alemany fue absuelto por la Audiencia del delito de administración desleal en la EMA.