«La renta social no es incompatible con tener trabajo», dice Manuel Garí

Respondió con rotundidad a la pregunta que él mismo planteaba en el título de la conferencia que ofreció ayer: '¿Es una buena idea la renta básica?'. «Yo creo que sí, pero no la única y es necesario complementarla con algunas más», aseguró el economista Manuel Garí, fundador del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud de CC OO (ISTAS). En la ponencia organizada por el Aula Popular José Luis García Rúa en el Antiguo Instituto, el experto negó que la renta básica provoque el estancamiento de los beneficiarios.

A su juicio, existe una clara diferencia entre las ayudas que se otorgan en función del nivel de pobreza, que pueden atenuar las ambiciones laborales de los ciudadanos, y la renta básica. «Esta última no es incompatible con tener trabajo. Hay que ponerla en un punto que cubra necesidades, pero no desincentive la búsqueda de empleo», apuntó Garí. No obstante, el economista subrayó que hay una condición sine qua non en este asunto: «Para que la gente tenga motivación en el trabajo, tiene que haber salarios que la justifiquen».

Garí defendió la conveniencia de instaurar la renta básica porque, «frente al aumento de la pobreza», los ciudadanos podrían disponer de entre 7.000 y 8.000 euros anuales para cubrir los gastos más esenciales. «Eso sería para todo el mundo, independientemente de su situación», indicó. Luego, la concesión de esta ayuda se equilibraría mediante la cantidad correspondiente en concepto del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De esta manera, «no constituiría gasto sino transferencias de renta entre sectores».

Dignificar la vida

Además, Garí destacó una ventaja añadida de la renta básica que es la de «dignificar la vida de muchísimas personas en ausencia de una perspectiva inmediata de cambio». Sin embargo, defendió combinar esta ayuda «con otra fórmula que es tan legítima como ésta y que no tiene por qué estar en oposición, pese a los debates que hay, que es la del trabajo garantizado». Una medida que se circunscribiría a aquellos sectores que podrían cubrir necesidades sociales importantes. «Se podrían atender a través de la inversión pública y dar empleo en sectores concretos. Pero abarca un campo más amplio que los servicios sociales», añadió. Garí justificó la relevancia de complementar la renta básica con el trabajo garantizado.

Recalcó que el modelo de desarrollo económico y de relaciones laborales «se ha quebrado» y que se registra crecimiento sin creación de empleo. El incremento de la renta nacional y mundial no trae aparejado un aumento de los puestos de trabajo, aunque sí de la precarización de los existentes. «Y hay mucha gente que ya empieza a estar desmotivada después del fracaso en la búsqueda de empleo», aseguró.

Salario mínimo

Así las cosas, considera indispensable que se modifiquen las relaciones laborales y «sustantivamente cosas como el salario mínimo, el reparto de las horas de trabajo...». En su conferencia, Garí subrayó que lo más efectivo es aplicar medidas en varios frentes. «No se puede actuar solo sobre el lado de la demanda, que impulsaría, por ejemplo, la renta básica; también sobre la oferta, que impulsaría el trabajo garantizado y sobre la relación laboral y la creación masiva de nuevos puestos de trabajo», manifestó.

Una de las iniciativas urgentes para atajar el problema de la precarización consiste en que el Estado destine inversión a sectores como sanidad, educación, dependencia y transporte, «que configuran lo que podemos llamar una nueva generación de derechos sociales», anotó. Los fondos para impulsar estos ámbitos tendrían que proceder de «una reforma fiscal en profundidad».