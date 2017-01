El PP critica el uso de Las Mestas para aparcar «contra los informes técnicos»

La concejala del PP Sofía Cosmen aseguró ayer que su grupo está en «total desacuerdo» con que se abra al público en general el aparcamiento de Las Mestas, una medida adoptada por el Patronato Deportivo con la que, a su juicio, se priva a los deportistas (piragüistas, patinadores, ciclistas...) que acuden a esa instalación de un espacio que antes podían utilizar y ahora pasa a estar ocupado por los coches. «No va a ser una convivencia pacífica», advirtió Cosmen, quien criticó que se sacrifique ese aparcamiento cuando en la misma zona hay abundancia de plazas disponibles en El Molinón y el entorno del Piles.

«Demoledores»

Cosmen recordó que la apertura del aparcamiento de Las Mestas fue hace meses objeto de debate en el Pleno a iniciativa del PSOE y que el estudio de esta medida quedó supeditado, por una enmienda de adición de Foro, a los correspondientes informes técnicos. La edil aseguró que dichos informes «son demoledores y contrarios» a lo que finalmente se ha decidido «con un documento de cesión al Grupo Covadonga», si bien no se limita el uso a los socios de esta entidad..

Asimismo, la edil popular aseguró que no entiende por qué no lo gestiona la Empresa Mixta de Tráfico como el de Peritos y por qué no abre también por la mañana, pues el horario que se ha establecido es vespertino. De 17 a 21.30 horas, de lunes a viernes. «No vemos interés general en esta medida», concluyó Cosmen.