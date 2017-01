«Más de uno dejó ahí los bajos del coche»

«Todavía hace poco me encontré a uno que pegó abajo y perdió el cárter. No fue el primero y a este paso, si no le ponen solución, tampoco será el último». Así se refiere Rafael García, miembro de la asociación de vecinos Monte Areo de Montiana, al mal estado en que se encuentra el paso a nivel ubicado en la AS-19a (la antigua carretera de Avilés) en el desvío hacia Poago. Junto a él se dieron cita los presidentes de otras asociaciones: Eusebio Ortega (San Andrés de los Tacones), Luis Junquera (San Miguel de Serín), Amancio López (San Martín de Veriña), José Ángel Álvarez (Vegas Bravas de Poago) y José Ramón Pérez Cotarelo (Montiana). Y todos con el objetivo común de reclamar una solución a un problema que, aseveran, llevan años denunciando ante los gobiernos local y regional.

«Llevamos con esta situación unos siete u ocho años y el problema es que el tramo por el que pasan las vías está mucho más hundido que el resto de la carretera, lo que supone un peligro bastante grave, sobre todo para quienes no conocen la zona y no saben que hay que entrar casi parado. Que yo sepa, en los últimos tiempos ya van al menos cinco coches averiados por culpa del paso a nivel», relata José Ángel Álvarez. El «enorme desnivel», agrega su colega Amancio López, «no hace más que agravarse, pues por la zona pasan a diario numerosos camiones cargados de material y lo mismo sucede con los trenes de mercancías que circulan por la vía. Todo ello contribuye a que el tramo se hunda cada vez más», explica.

Eusebio Ortega recuerda que «en estos últimos años se fueron echando, además, varias capas de asfalto en la carretera principal, lo que ha hecho que la diferencia de altura sea todavía más pronunciada».

Los asfaltados a ambos lados de la vía férrea han acentuado su progresivo hundimiento

Además de las averías en vehículos y las molestias para los usuarios de esta carretera, cientos cada día, según los presidentes vecinales, el mal estado del paso a nivel «podría originar una desgracia. ¿Y si un día uno de los coches se queda atrapado justo en medio de la vía y no da tiempo a sacarlo antes de que pase el tren?», se pregunta Luis Junquera. En Serín, indica, son muchos los que optan por tomar esta vía debido al «pésimo estado» en que se encuentra la carretera AS-326, que une Tabaza y Tremañes y que también llevan años denunciando. «El Principado prometió hace unos meses que se pondría manos a la obra, pero seguimos esperando y, mientras tanto, la de Poago es la mejor opción», explica.

Pese al sentir de muchos de sus paisanos, que «se quejan y nos critican porque creen que no estamos haciendo nada al respecto», según lamenta José Ramón Pérez Cotarelo, son varios los escritos que desde las asociaciones se han presentado ya ante Ayuntamiento y Principado. «Lo único que conseguimos es que se pasen la pelota unos a otros. El Consistorio dice que no tiene competencia y el Gobierno regional lo mismo», critica José Ángel Álvarez.

Hartos de la situación, los representantes de estas cinco parroquias, cuyos residentes son los más afectados por el problema del paso a nivel, han decidido hacer un frente común para exigir a ambas administraciones «que se pongan de acuerdo y busquen ya una solución definitiva. No sabemos qué será lo mejor, si arreglar el paso o hacer un puente desde la rotonda de acceso a Arcelor y Veriña, pero para eso están los técnicos», apuntó Eusebio Ortega. En su última reunión los presidentes vecinales decidieron también solicitar un encuentro con representantes de Adif para pedir su implicación.

Carta a Fomento

El concejal Manuel Arrieta explicó a EL COMERCIO que «no es pasarse la pelota de una administración y otra, es que ni Ayuntamiento ni Principado tienen competencia en este tema, pues las vías y su área de afección -los terrenos colindantes- son propiedad de Adif». Los vecinos, asevera, «tienen el apoyo del Consistorio. En la última reunión que mantuve con ellos les animé a enviar un nuevo escrito a Adif y a remitirme una copia que pienso mandar directamente al Ministerio de Fomento. A ver si podemos conseguir el apoyo del nuevo ministro -Íñigo de la Serna-, ahora que vamos a retomar el plan de vías», manifestó.