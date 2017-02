Detenido tras amenazar de muerte a su exmujer en Gijón

La amenazó por la noche con agredirla y a la mañana siguiente elevó el tono de la agresión verbal hasta amenazar de muerte. Y no solo a ella, también a sus familiares. Una mujer, vecina de El Llano, llamó en la noche del lunes a la Policía Local para denunciar a su exmarido que, explicaba, la quería agredir. Aunque los agentes se desplazaron hasta las inmediaciones del domicilio de la denunciante, en la calle Río de Oro, y recorrieron la zona, no lograron dar con el hombre. No obstante, ante el temor de la mujer, se mantuvo el dispositivo de vigilancia en la zona durante toda la noche.

Por la mañana, el hombre volvió a contactar con la chica elevando el tono de sus amenazas y dirigiéndolas a ella y a sus familiares. La Policía Local ya tenía un servicio en las cercanías del colegio a donde asisten los hijos de la mujer. Fue ahí donde se localizó al hombre, un armenio de 47 años, A. S., vecino de Gijón que fue detenido acusado de un delito de violencia de género.

Otro detenido

Paralelamente a la actuación policial por las denuncias de la mujer, los agentes procedieron a la detención de otro hombre, A. V. M., de 37 años y vecino de Gijón. Según se explica a través de un comunicado, el arrestado se enfrentó a uno de los agentes que le pidió, tras identificarse, que se bajase el capó de un vehículo policial que carece de rótulos identificativos. Tras insultarlo y amenazarlo «con familiares que según él trabajan en el Cuerpo Nacional de Policía», y cuando el agente se disponía a marchar, el individuo se colocó delante del coche policial impidiendo su marcha y acusando al conductor de haberle atropello.

El enfrentamiento, en que el que el agente tuvo que pedir refuerzo a agentes uniformados ante la hostilidad del hombre, que incluso entorpecía el servicio, acabó con la detención del hombre.