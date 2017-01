Lourido dice que la huelga de EBHI es por la devolución de un plus

La huelga de la terminal de graneles sólidos que los trabajadores de EBHISA ratificaron en votación celebrada ayer por 68 votos a favor y 34 en contra (y dos en blanco) no es por falta de personal ni de seguridad, como dicen los trabajadores, sino por la obligación que tienen de devolver un plus indebidamente cobrado según una sentencia judicial, según dijo ayer a este periódico el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón y de EBHISA, Laureano Lourido.

En ambos casos, el acuerdo parece difícil. Si se trata de una carencia de personal, porque las empresas de mayoría pública tienen limitaciones de contratación; si es por el polémico plus, porque Lourido marcó ayer una línea roja clarísimamente argumentada. «Una sentencia no se negocia. Yo no me arriesgo a que cuando me jubile vaya la Policía a buscarme a casa».

Los trabajadores de EBHISA firmaron en su día un convenio que excedía lo autorizado por la legislación vigente para las empresas públicas, según la Intervención General de la Administración del Estado. En medio de otro conflicto en la terminal, se alcanzó un acuerdo en el sentido de dejar que fuera la justicia la que hablara. Y lo que dijo fue contrario a los trabajadores, que ahora se encuentran en la tesitura de tener que devolver unos 3.900 euros por trabajador.

Sean cuales sean las causas reales de la huelga, el conflicto amenaza con paralizar la actividad de la principal terminal de El Musel, que tiene establecidos por convenio los servicios mínimos, más con objetivos de mantenimiento que de producción. Lourido asegura que el comité de empresa «está instalado en el cero es cero», en referencia a la devolución salarial, y él no quiere pillarse los dedos.

Salvo sorpresas, tras la votación de ayer, la EBHI estará paralizada desde las seis de la mañana de hoy hasta la misma hora del próximo día 8 de febrero, es decir, siete días completos y seguidos, sin intermitencia.

Llegada de ocho barcos

Los paros coinciden con una punta de trabajo en la que no solamente hay ya barcos en cola de espera, sino que está anunciada la inminente llegada de otros más, hasta completar la cifra de ocho en el periodo de huelga.

Los trabajadores argumentan que en los últimos años ha disminuido la plantilla operativa hasta unos límites que afectan a la seguridad de las operaciones. También acusan a la empresa de haber introducido unos cambios de las condiciones de trabajo que afectan a los horarios sin la preceptiva negociación al respecto. Los paros se inician, por lo tanto, con las posiciones muy distantes y los ánimos enconados.