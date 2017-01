El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, anunció ayer que preguntará en la comisión de deportes del viernes sobre el estado en el que se encuentra el convenio tipo para la cesión de la gestión de las instalaciones deportivas municipales.

El edil de la formación naranja recordó que el Pleno acordó homogeneizar los criterios de estos convenios y garantizar, en la medida de las posibilidades, el acceso de todos los clubes a las instalaciones deportivas municipales. «Creemos que es hora de que el Ayuntamiento ponga orden en todo este asunto, que sabemos que resulta muy polémico. No debemos olvidar que son instalaciones públicas que hemos pagado todos los ciudadanos, y no parece justo que la cesión de su gestión implique su uso en exclusividad, sino que algunas horas deberían quedar a disposición del Patronato para garantizar así el acceso a clubes que no gestionan ninguna instalación», expuso Fernández Sarasola a través de un comunicado.