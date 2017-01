El último día de la notaría de Torres

«¿Qué fue el último documento del que di fe? No me acuerdo, espera que pregunto». El último día de apertura al público de la notaría de Ángel Torres fue «una auténtica locura», en palabras del propio fedatario, quien puso fin a cuarenta años de trayectoria profesional con una firma de notoriedad de declaración de heredero. «Es que esto hoy ha sido un no parar. Bueno, como todos los días, pero hoy con más intensidad y emociones», explica este hombre que alcanza los 70 años y con ellos la edad de jubilación. «Muy a mi pesar, porque me encuentro en plenas facultades y me gustaría seguir trabajando, pero es lo que hay...», lamenta.

Pero no solo se va él, sino que con su retiro llega el cierre de la emblemática notaría de la plaza del Seis de Agosto. La administración del Estado ha optado por amortizar su plaza, es decir, suprimir la notaría y no sacarla a concurso para sea ocupada por otro fedatario. Los veinte empleados de Torres se recolocarán con otros profesionales de la ciudad. Todos, excepto los dos «trabajadores infieles» que fueron condenados a tres años y medio de prisión cada uno de ellos por el desfalco de más de 700.000 euros. «Tenía cuatro novias y a cada una que venía había que darle dinero», se defendieron los luego condenados. Pese a que los hechos ocurrieron hace diez años, Ángel Torres se jubila aún con el caso coleando. Está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva si su compañía aseguradora debe indemnizarle por esa cuantía, como el notario reclama.

Pero no es esa la única «espina clavada» que se lleva el ahora jubilado. «Los peores momentos de mi vida profesional me los ha hecho pasar mi exsocia Carmen Moriyón. Aún con todo, prefiero quedarme con todo lo bueno que me ha dado esta profesión, que ha sido mucho», dice.

Es notario desde 2000, cuando los corredores de Comercio entraron en el cuerpo notarial

Ejercerá como asesor «de alguna empresa en la que no me hagan madrugar»

Fiesta en el Albéniz

Sus problemas con la ahora alcaldesa han llegado a los tribunales. El juzgado de Instrucción número 4 de Gijón condenó en 2015 a Ángel Torres a pagar una multa de 1.500 euros por amenazar a la regidora durante una entrega de premios en el Antiguo Instituto. Carmen Moriyón denunció que justo antes de su intervención pública el notario la insultó llamándola «impresentable» y le amenazó con palabras como: «Qué poco te queda, qué poco te queda y, si no, ya me encargaré yo».

Él también emprendió medidas legales contra la alcaldesa, aunque fueron archivadas. La denunció por tráfico de influencias, malversación y falsedad por la supuesta utilización de medios y recursos de la Sanidad Pública para su propio beneficio y/o para terceros durante el tiempo que fue directora médica del Instituto de Patología Mamaria Covadonga, donde los dos eran socios. Fue archivado al no apreciarse delito alguno.

Conflictos aparte, celebrará «por todo lo alto» su jubilación con una fiesta en la sala Albéniz. Será el 10 de febrero por la tarde. «Espero que lo pasemos todos muy bien, que de eso se trata la vida», resume. Amante del arte y hombre con una intensa vida social, explica que no se encerrará en casa en esta nueva etapa vital. Trabajará como asesor externo para alguna empresa, «eso sí, sin tener que madrugar».

Y lo hará en Gijón donde desde hace más de cuarenta años ha hecho su hogar. Nacido en Zaragoza y licenciado en Madrid por ICADE, quedó el número uno de su promoción tras aprobar en primera convocatoria la oposición de corredor de Comercio, profesión que se integró en el año 2000 en el cuerpo notarial.

Torres, por tanto, no es notario por vocación, sino por la decisión del Gobierno de Aznar.