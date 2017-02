Arrestado un ciudadano armenio por intentar agredir a su exmujer en El Llano

Agentes de la Policía Local detuvieron a un vecino de Gijón de 47 años de origen armenio, A. S., por un delito de violencia de género. Se le acusa de intentar agredir a su exmujer en su domicilio de la calle del Río de Oro, en el barrio de El Llano. Los hechos ocurrieron pasadas las 23 horas del lunes. La propia víctima alertó por teléfono a la Policía porque «su exmarido la quería agredir y la estaba amenazando», informaron fuentes oficiales. Una vez en el lugar, los funcionarios de una de las patrullas atendieron a la víctima mientras otros agentes iniciaron la búsqueda del individuo, que había huido tras saber que la mujer había alertado a las fuerzas de seguridad.

El presunto agresor no pudo ser localizado esa noche. «Ya por la mañana se comprobó que había vuelto a amenazar de muerte a su exmujer y a sus familiares cercanos», informaron fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. El sospechoso fue detenido poco después en las proximidades del centro educativo al que acuden sus hijos.

Pero no fue el único arrestado durante esa intervención. También fue detenido A. V. M., de 37 años y vecino de Gijón, quien, supuestamente, dificultó las labores de detención del primero. Tal y como explicaron fuentes policiales, en el momento en que los agentes se disponían a detener al ciudadano armenio acusado de malos tratos, el segundo individuo «se sentó en el capó del vehículo policial que carece de rótulos identificativos». Uno de los policías salió del coche y se identificó como tal para pedirle que se bajase del capó.

«El hombre comenzó entonces a insultarlo y amenazarlo, haciendo referencia a familiares que según él trabajan en el Cuerpo Nacional de Policía». El agente volvió a meterse en el coche para dirigirse al lugar en el que su compañero acababa de detener al acusado de malos tratos, momento en el que ese segundo espontáneo retomó su idea inicial de encaramarse al capó del coche. No quedó ahí el episodio, ya que empezó a gritar: «¡Me has atropellado! ¡Me has atropellado!».

Lesiones en una mano

El agente se vio obligado otra vez a salir del coche policial y, al abrir la puerta, el individuo la cerró violentamente y le provocó importantes lesiones en la mano derecha. Además, se negó a identificarse y se encaró con el funcionario. Fue también detenido y trasladado a la Comisaría de la Policía Nacional, donde también había sido llevado el acusado de malos tratos. Ambos pasaron a disposición del juzgado que se encontraba en funciones de guardia.