La familia de la gijonesa Yolanda García pide que no se abandone su búsqueda

El domingo se cumplen dos años. Dos años con sus días y sus noches que a la familia de Yolanda García Bravo les han parecido una eternidad. El 5 de febrero de 2015 fue el último día que sus padres vieron a esta mujer de 49 años, vecina de Nuevo Gijón y profesora de un instituto de Oviedo. Desde entonces, ni una sola pista ni una sola noticia que ayude al alivio de una desesperación que se ha apropiado de sus vidas.

«Si por lo menos tuviéramos un sitio al que ir a llorarla...», lamenta Mario, su padre, que en los últimos meses ha intentado «ser lo más realista posible» y se ha hecho a la idea de que no la encontrarán con vida. «Mi hija llevaba a tratamiento psiquiátrico varios años y, desde que murió su marido, su situación había empeorado. Había vuelto a trabajar y el día que desapareció no notamos nada raro, pero yo tengo la sensación de que se pudo tirar al mar y esos días había un temporal muy grande...», intenta razonar Mario. Su esposa, Consolación, «lo está llevando muy mal; se agarra a un clavo ardiendo y sigue creyendo que está viva, pero yo no sé qué pensar ya...», lamenta el padre.

Desde el grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón continúan trabajando para poder darles una respuesta a los allegados de Yolanda García Bravo. «Todos los días son difíciles desde que ella desapareció, pero en estas fechas señaladas la ausencia se lleva aún peor», dice su padre.