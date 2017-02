Xixón confía en el inicio de «una nueva etapa» en el FICX

El concejal Orlando Fernández, de Xixón Sí Puede, confió ayer en que la aprobación de la nueva fórmula para la selección del director del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) permita abrir «una nueva etapa» para el certamen. El edil considera que después de «un constante deterioro tras la dirección impuesta por Foro en 2012», el acuerdo adoptado el martes en el seno de Divertia puede facilitar «que el FICX vuelva a ser una de las señas de identidad de Gijón, como lo era antes de ese cambio de director».

Tras declarar desierto el primer concurso, al que se presentaron nueve candidatos, el consejo de administración de Divertia aprobó esta semana lanzar una segunda convocatoria con nuevas bases. En concreto se modifican los requisitos relacionados con el conocimiento del inglés -no habrá que acreditar titulación, sino que se hará una prueba a los aspirantes- y con la experiencia -no solo podrán presentarse directores y coordinadores de festivales, sino también programadores- y la selección pasará a ser responsabilidad de un comité de expertos del sector audiovisual. Este grupo elaborará un dictamen que después deberá ratificar el consejo de administración. «Los grupos políticos no estarán en el comité, que se abre a la participación de personas de reconocido prestigio», destacó el edil de Xixón Sí Puede.