Arcelor urge un acuerdo en la EBHI

Arcelor urge que se produzca un acuerdo que normalice la producción en la terminal de graneles de El Musel, porque si la huelga dura los siete días que figuran en la convocatoria podría tener que «ralentizar» su producción.

«De momento, el paro en la EBHI no está causando incidencia en la producción, pero podría llegar a hacerlo si continúa», indicaron ayer a EL COMERCIO fuentes de la citada empresa. Por esa razón, la empresa siderúrgica asturiana «espera» que pronto se produzca un acuerdo y manifiesta que está al corriente de cuanto está ocurriendo sobre este conflicto no solo como principal cliente sino también como accionista de la terminal.

Ayer, la huelga continuó por segundo día consecutivo, con los mismos índices de participación del primer día, abundante en los muelles y escasa en las oficinas. Los servicios mínimos permitieron continuar las descargas, pero los dos barcos que estaban en el muelle Marcelino León el miércoles seguían ayer sus operaciones a bajo ritmo.

La empresa, según informaron fuentes sindicales, intentó aumentar el tiempo de descarga con un cambio del horario de los maquinistas que atienden los servicios mínimos, pero los trabajadores rechazaron el cambio de unas condiciones que figuran en el convenio precisamente en tiempo de huelga, dijeron fuentes del comité de empresa. En todo caso, la tensión que reinó en las primeras horas de huelga quedó durante la tarde de ayer matizada con el inicio de un diálogo que continuará hoy y sobre el que se crean expectativas de éxito.

«Hablar de todo»

«La empresa prometió hablar de todo y presentar propuestas sobre los tres puntos que motivan la huelga», indicaron ayer fuentes sindicales. No obstante, los paros siguen convocados y el comité de empresa tiene cita hoy con los grupos políticos municipales para explicar la situación y pedir su apoyo. La reunión fue convocada por los representantes de los trabajadores.

En otro orden de cosas, además de los dos graneleros que estaban siendo despachados en el muelle de Marcelino León, que en el momento de redactar esta información eran el 'Petalon' y el 'Q Kennedy', otro más esperaba fondeado turno de atraque. Se trata del 'Cape Aster', que va a descargar 160.000 toneladas de carbón. Al estar operativo sólo un pórtico, y no las 24 horas del día, no pueden ser despachados dos barcos a la vez, como ocurre cuando no hay huelga.

En zona de fondeo se encontraban ayer varios barcos más, pero solo el ya citado y un petrolero, el 'Castillo de Trujillo', harán operaciones en El Musel. El resto capeaba el temporal al abrigo de Torres.