Arias de Velasco, absuelto del delito de revelación de secretos

Luis Arias de Velasco, el que fuera presidente de la Cámara de Comercio, ha sido absuelto del delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que fue juzgado la semana pasada en el Penal número 3 de Gijón. La jueza Asunción Domínguez considera que «no han sido debidamente acreditados los hechos en que se fundamentan las inferencias realizadas por las acusaciones a partir de indicios aportados, se consideran demasiado indeterminados, no son plurales ni están suficientemente interrelacionados, y no permiten descartar diversas conclusiones alternativas, por lo que se consideran insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia», recoge la sentencia a la que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Una treintena de trabajadores y la propia entidad cameral ejercían la acusación particular y solicitaban para el expresidente una condena de tres años de prisión. Le acusaban de haber enviado un correo electrónico a todos los empleados desde la conexión a internet de su domicilio en el que figuraban datos personales y los nombres de las personas que se verían afectadas por el ERE que el mismo había presentado.

El envío se realizó desde una dirección creada a nombre del actual presidente, Félix Baragaño, felixbaragano@yahoo.es. La Fiscalía no presentaba acusación al apreciar que no existían pruebas para determinar su autoría del delito por el que fue procesado.

La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Las acusaciones particulares estudiarán durante los próximos días sin interponen un recurso para continuar con el procedimiento judicial iniciado en 2011. Los hechos ocurrieron apenas dos meses después de que Luis Arias de Velasco abandonase la presidencia de la Cámara de Comercio.

La jueza señala en el fallo judicial que «ninguno de los testigos ni peritos descartó la intervención de otra persona y no resulta muy razonable que de existir un acuerdo del acusado con otras personas se hubiera cometido la torpeza de realizar el apoderamiento y sustracción de datos desde el domicilio de mismo y posteriormente los autores se esforzaran en no dejar rastro alguno de la difusión del correo».

En cuanto a las declaraciones de los funcionarios de la Policía Nacional y los peritos «acerca de las posibilidades de la ejecución de los hechos, no descartaron un ataque interesado al ordenador o la intervención de un tercero». «Todos ellos refirieron no haber examinado el ordenador del acusado, que sin duda podía en su día haber aportado algún dato de interés, aunque no transcurrido un tiempo dado, ya que se trata de pruebas volátiles», añade la resolución judicial.

«Los funcionarios de la policía nacional consideraban que, a la vista de los aspectos técnicos investigados y acreditados, no resultaba complicado pensar que no existieran otras personas involucradas», señala la jueza.

Luis Arias de Velasco declaró durante el juicio celebrado en dos sesiones la semana pasada que no tenía «nada que ver» con el envío de ese correo y aseguró tener «conocimientos informáticos a nivel de usuario».