Gijón suspenderá los planes de empleo si siguen registrándose sentencias en contra

El gobierno municipal ha dicho basta. Si tras los cambios realizados en los planes de empleo sus beneficiarios siguen presentando demandas que obliguen a pagarles indemnizaciones, el Ayuntamiento «dará por concluidos» estos programas, al igual que han hecho ya Mieres, Avilés y Langreo. Para evitar llegar a ese extremo, el director general de Empleo, Pelayo Barcia, hizo ayer un llamamiento, sin citarlo, al sindicato Usipa, uno de los principales promotores de estas reclamaciones judiciales. «Les pedimos cordura, responsabilidad y visión a largo plazo y que valoren muy bien si quieren que el Ayuntamiento mantenga estos planes, que responden a una política social para beneficiar a quienes peor lo están pasando, o si prefieren paralizarlos», advirtió. Barcia lamentó que la organización sindical «utilice este asunto como herramienta de presión en la negociación colectiva» y recordó que el Consistorio «tiene las manos bastante atadas» a la hora de definir el tipo de contrataciones que realiza dentro de estos planes, por lo que «si la situación persiste no nos quedará más alternativa que dejar de hacerlos».

En los últimos años las arcas municipales han padecido los efectos de un continuo goteo de denuncias por parte de beneficiarios de los planes de empleo. Para hacer frente a ellas en los presupuestos de 2016 se reservaron 3,2 millones y en los de 2017 hay 987.000 euros más. Pero el coste de estos reveses judiciales podría seguir subiendo.

En un principio hubo dos motivos de controversia. Por un lado, el tipo de contrato. Era por obra y servicio y con un año de duración, algo que los jueces consideraron una contradicción, pues este tipo de relación laboral debe ajustarse a proyectos concretos y difícilmente todos pueden tener una duración exacta de doce meses. Por otro lado, estaban las diferencias salariales. Varios fallos dieron por bueno que a igual trabajo correspondía igual sueldo, lo que obligó a indemnizar a los trabajadores de los planes de empleo que se sentían discriminados con respecto a los empleados municipales.

Para adaptarse a las diferentes sentencias, el Ayuntamiento actualizó el convenio colectivo de su personal laboral, incorporando un anexo con las categorías laborales y las tablas salariales correspondientes a los trabajadores de los planes de empleo, y realizó «cambios significativos» en las bases de las convocatorias de estos programas. Ahora, solo un 32% de los contratos se firman bajo la modalidad de obra y servicio, siendo además «para la realización de proyectos singulares, con sustantividad propia y que tienen como duración el tiempo de ejecución del proyecto». En 2017, por ejemplo estos trabajadores se harán cargo de algunas de las obras aprobadas en el marco de los presupuestos participativos. Barcia admite que sigue existiendo en torno a ellos «cierta inseguridad jurídica», pues los jueces pueden pronunciarse «caso a caso» sobre la «sustantividad» de cada proyecto. Además, muchos proyectos duran menos de un año, por lo que las personas asignadas a ellos «no alcanzan el tiempo mínimo de trabajo que les dé acceso a la prestación por desempleo hasta que encuentren otro trabajo».

El 68% restante de las plazas de los planes de empleo se cubren con contratos en prácticas, a los que solo pueden acceder quienes estén en posesión de títulos universitarios, de formación profesional de grado medio o superior o de certificados de profesionalidad expedidos en los últimos cinco años. «Esto implica que la inmensa mayoría de desempleados que no poseen una titulación oficial reciente ni una experiencia concreta en ciertos oficios no puedan acceder a los planes de empleo, como ocurría antes de emitirse dichas sentencias».

A la espera del plan en vigor

Eltemor del Consistorio es que estos cambios no sean suficientes para evitar nuevas sentencias y que, pese a que los servicios jurídicos municipales respaldan la legalidad de los nuevos contratos, los trabajadores sigan denunciando. «Si la justicia declara 'no ajustado a derecho' la formalización de contratos en prácticas, declara como 'improcedente' la finalización de los contratos de obra y servicio o declara como nulo algún despido permitiendo que el demandante se mantenga indefinidamente en el Ayuntamiento, daremos por concluidos los planes de empleo», advierte el gobierno municipal, que recuerda que además de poner «en grave peligro» la continuidad de estos programas, las consecuencias de los diferentes procesos judiciales «están restando recursos para la creación de futuras plazas». Los responsables de Empleo aseguran que «desde ciertas organizaciones se sigue instigando a los actuales beneficiarios para que interpongan demandas contra el Ayuntamiento por las contrataciones en prácticas» e incluso tienen constancia de trabajadores de los planes de empleo que están pidiendo formalmente que se les reconozca la condición de indefinidos «para después alegar represalia laboral cuando sean despedidos porque se acaba el contrato».

Este asunto protagonizó ayer buena parte de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de concertación social. Fernando Díaz, de UGT, pidió al gobierno «paciencia y no tomar decisiones apresuradas» hasta ver si los cambios que se empezaron a aplicar en 2016 son suficientes y a la finalización del plan de empleo en vigor hay o no nuevas sentencias en contra. «Es cierto que hubo problemas de gestión, pero los planes de empleo, aunque no son la solución, son una herramienta necesaria. Este sindicato seguirá defendiéndolos, y cada uno sabrá lo que hace», añadió en referencia a Usipa. Víctor Roza, de CC OO, también pidió «que todas las fuerzas sociales que hay en esta ciudad recapaciten un poco, porque si sigue habiendo demandas van a acabar con ellos». Recordó que es el Estado quien debe modificar el tipo de contratos permitidos. «Mientras, con lo que hay debemos ser capaces de hacer las cosas lo mejor que podamos».