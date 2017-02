1,3 millones para obras en distritos siguen sin ejecutar

Xixón Sí Puede criticó ayer que el Ayuntamiento tenga sin ejecutar 1,3 millones de euros correspondientes a obras comprometidas con los distritos para 2016. El gobierno, en respuesta a una pregunta de la concejala Verónica Rodríguez en la comisión de Participación Ciudadana, ha entregado a los grupos municipales un informe en el que se detallan las obras que aún están pendientes del año pasado, así como su valoración económica.

De los dos millones presupuestados, «quedan por realizar actuaciones por un valor de 1.367.246 euros», explicó la edil de la formación morada. «En algunos casos no se han realizado aún los estudios técnicos, están pendientes de pedir permisos o, simplemente, no se ha avanzado nada», lamentó. Advirtió de que «de nada sirve que la ciudadanía haga propuestas si al final el equipo de gobierno no las ejecuta con celeridad» y confió en que «no suceda lo mismo con los seis millones de euros de los presupuestos participativos de este año».

Según enumeró la concejala, en el distrito centro, Cimavilla espera aún por la reparación y renovación del alumbrado (273.246 euros) y por la colocación de protecciones al borde del acantilado junto a la casa de las piezas (6.000); en la zona este siguen sin instalar los paneles informativos de tres paradas de autobús (15.000) y tampoco se ha construido la prometida cabina de aseo para el parque fluvial, incluida ahora en los presupuestos participativos de 2017; en el sur están sin gastar los 100.000 euros que se habían reservado para arreglar las parcelas del entorno del Palacio de Justicia, los 60.000 de la nueva regulación semafórica entre Puerto de Tarna y Puerto de Ventana y 3.000 euros que había disponibles para una intervención en la plazuela de Clara Ferrer; en el distrito oeste no se han hecho las gestiones necesaria para adquirir los terrenos necesarios para la prolongación de la calle Mata Jove (450.000) ni ha comenzado el arreglo de la acera del camino de las Maravillas, ya adjudicado por 6.000 euros; y en la zona rural el camino del Río, en Cabueñes, sigue sin señalización vertical.