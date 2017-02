De 'superwoman' al Antroxu

Rubén Lucas prolonga su protagonismo asturiano. Con el recuerdo en la retina de la reciente retirada de un cartel suyo en Avilés, al considerarlo sexista, el ilustrador murciano acaba de resultar ganador del concurso para ilustrar el Antroxu gijonés. En la villa del Adelantado venció el XVIII Concurso de Carteles 8 de marzo convocado por el Consistorio, pero su propuesta, titulada 'Supermujer', fue tachada de sexista y acabó siendo retirada debido a la polémica surgida. IU y Somos en Avilés le acusaron de «perpetuar los estereotipos de género», colectivos femeninos dijeron no sentirse representados por su esbelta mujer y finalmente el Ayuntamiento retiró el cartel, que cambió por un collage.

Pero Lucas no tiró la toalla y ha vuelto a ganar en el Principado con un cartel que pretende reflejar el espíritu de las charangas. Esa es la clave que ha permitido ganar. Bajo el título 'Conceptual' presentó el mejor diseño, a juicio de un jurado formado por profesionales del mundo de la comunicación y de la imagen y responsables de Divertia. «El cartel está contextualizado en ese ambiente festivo. Aún así, me documenté para saber cómo es el carnaval en Gijón», cuenta. El artista reflejó la atmósfera y el ambiente de esta fiesta desde su perspectiva. «Nunca he estado en los carnavales de allí, pero tengo amigos que sí que han acudido y me han enseñado fotografías. Me parecen fantásticos», explicó. Tampoco podrá participar este año pues sus compromisos le impiden viajar a Asturias.

Al concurso se presentaron en total 32 ideas. La ganadora será recompensada con 500 euros. Pero para Lucas lo importante, más allá de la retribución económica, es el reconocimiento profesional que conlleva. «Es un orgullo, una alegría muy grande que se premie mi trabajo».