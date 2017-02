Vecinos de Cimavilla «boicotean» la encuesta sobre Tabacalera

Esta semana el Ayuntamiento de Gijón abrió el plazo para el proceso participativo sobre los usos y funciones de Tabacalera. A través de una página web municipal (www. participatabacalera.gijon.es) se realiza una encuesta 'on line' para que el público en general opine sobre el futuro complejo cultural. Sin embargo, desde la plataforma ciudadana SOS Cimavilla promueven un «boicot» a este procedimiento. «Un proceso de participación ciudadana sobre qué hacer con un edificio no puede partir de que te digan que opines sobre lo que ya han decidido hacer», indicó. Se refiere a la propuesta inicial del Ayuntamiento de hacer uso del edificio para un museo, un espacio para industrias creativas y culturales del municipio, una galería itinerante internacional y un centro de innovación social de Gijón. Por ello, el mensaje que transmite SOS Cimavilla es que «si quieren hacer un engendro deficitario como Laboral Centro de Arte, el Niemeyer o el Palacio de Congresos de Oviedo háganlo. No busquen que los ciudadanos le demos barniz de 'democracia participativa' a una decisión ya tomada».

Por otro lado, la organización aporta algunas ideas sobre el uso futuro de Tabacalera con el fin de otorgar un servicio a los vecinos del barrio donde se ubica el edificio. Una de ellas es la de disponer de un Centro Municipal pues «seguimos los 30 mil habitantes del centro siendo el único barrio sin él». Otra propuesta es la instalación de un centro de salud o dispensario ya que el más cercano a la zona, es el de Puerta la Villa, a 1,1 kilómetros y sin autobús urbano. Además, SOS Cimavilla apunta que en el barrio tan solo hay un colegio público que «no cuenta con un patio cubierto». Así, creen que otra opción puede ser el uso como «escuela de 0 a 3 años, colegio o instituto público». Y la última alternativa es la creación de La Casa de la Sidra.