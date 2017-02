15 años de 'impasse' ferroviario

Tal día como hoy hace 15 años el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y el Principado llegaron a un inesperado principio de acuerdo en Madrid para desbloquear el proyecto de metrotrén de Gijón y combinarlo con la eliminación de la barrera ferroviaria de la ciudad. La hemeroteca recuerda que las tres partes llegaron a un pacto inicial sobre un proyecto para soterrar todas las vías (tanto las de Renfe como las de Feve) desde Moreda hasta el Humedal, suprimir la estación Jovellanos, crear un gran centro intermodal en el Humedal y generar una superficie de suelo urbanizable de 120.000 metros cuadrados. El coste del soterramiento se cuantificó en 66 millones de euros, que se sumaban a los 150 millones de euros en los que se valoraba la creación de una línea de metrotrén desde la plaza del Humedal hasta El Molinón. En total, 216 millones para suprimir la barrera ferroviaria que partía en dos el casco urbano, crear suelo urbanizable y financiar con plusvalías una de las reformas urbanísticas más esperadas.

En aquella 'cumbre' ferroviaria se sentaron las bases para la firma del convenio a tres bandas que permitió la creación el 21 de noviembre de 2002 de Gijón al Norte, la sociedad de integración ferroviaria que se ocupa hoy día de la gestión del plan de vías. Era secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez-Cascos el gijonés Benigno Blanco, concejal de Urbanismo Jesús Morales, y director general de Urbanismo del Principado, Francisco González Buendía.

Lo que ocurrió a partir de ahí también está en las hemerotecas. La obra para construir el túnel del metrotrén se gestionó a una velocidad inaudita y le tomó la delantera a la reivindicación histórica de la ciudad para eliminar la barrera ferroviaria, que quedó estancada en los despachos.

En junio de 2005 tres administraciones socialistas pactaron prolongar el túnel de penetración del ferrocarril hasta el Hospital de Cabueñes, modificar el trazado de la galería subterránea y ligado a esto mover la gran estación intermodal que estaba previsto que se construyera en el Humedal hasta Moreda. A partir de ese momento, el plan de vías gijonés se empezó a considerar como parte de un entramado ferroviario más complejo y amplio al que aún le quedan muchas piezas por ensamblar.

La ordenación urbanística de los terrenos liberados del ámbito ferroviario entre Moreda y el Humedal quedó recogida en un plan especial, redactado por los arquitectos Jerónimo Junquera y Javier Fombella, que está vigente en la ciudad desde el verano de 2008. Con Magdalena Álvarez y José Blanco al frente de Fomento el proyecto estrella del urbanismo gijonés para el siglo XXI no avanzó nunca más allá de las maquetas y las representaciones en dibujos.

Crisis y simplificación técnica

La crisis económica irrumpió con fuerza y hundió el mercado inmobiliario, en quien debía recaer el peso financiero para sacar adelante la operación de Gijón al Norte. El anteproyecto de estación intermodal en Moreda diseñado por Jerónimo Junquera se descartó por su elevado coste y con llegada del Gobierno del PP se planteó una simplificación técnica que consistía en mantener en el tiempo la estación provisional de Sanz Crespo para los trenes de largo recorrido y poner en servicio un tramo de 1,2 kilómetros de túnel del metrotrén, solo para trenes de ancho Feve, entre Moreda y la plaza de Europa para recuperar la centralidad perdida al desaparecer la estación del Humedal.

Esa solución no cuajó y a finales de la legislatura anterior el gobierno local de Foro y el Ministerio de Fomento encabezado por Ana Pastor pactaron mover de nuevo la estación intermodal, situándola en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril. Esta nueva alternativa se llegó a votar de forma mayoritaria en dos ocasiones en el consejo de administración de Gijón al Norte con la oposición frontal del Principado, que reivindica el proyecto de 2008 para aprovechar el trabajo previo realizado.

Y así se ha llegado al momento actual de 'impasse' en el que el desencuentro entre administraciones lleva al plan de vías a un callejón sin salida. No hay proyecto constructivo, plazos de ejecución ni plan financiero para construir la estación intermodal, el túnel del metrotrén se inunda por falta de mantenimiento y las parcelas del 'solarón', actualmente zona verde, no se venden para empezar a generar ingresos.. 'Impasse' es la situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra solución. Así lleva el plan de vías casi 15 años.